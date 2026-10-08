Asesinan a tiros al 'cirujano de las estrellas' en su clínica de Marbella: un joven de 18 años, detenido como presunto autor del asesinato

Alexander Alsani, cirujano plástico de 57 años y uno de los especialistas más conocidos en operaciones de glúteos, fue asesinado este miércoles a tiros en su propia clínica de Marbella.

El contexto Un hombre vestido completamente de negro, con el rostro cubierto, casco y capucha, llegó en moto hasta la clínica del fallecido, a quien disparó varias veces en la cabeza.

Alexander Alsani, un cirujano plástico de 57 años reconocido por sus operaciones de glúteos, fue asesinado a tiros en su clínica de Marbella. Un hombre vestido de negro y con el rostro cubierto llegó en moto, entró en la clínica y disparó varias veces al cirujano en su despacho. Tras el ataque, el agresor huyó hacia la zona residencial de Bello Horizonte. La Policía investiga el crimen, descartando vínculos con el crimen organizado. Una línea de investigación sugiere que una clienta descontenta podría estar involucrada, tras un conflicto económico por la cancelación de una operación. No se han realizado detenciones.

Alexander Alsani, cirujano plástico de 57 años y uno de los especialistas más conocidos en operaciones de glúteos, fue asesinado este miércoles a tiros en su propia clínica de Marbella. La Policía investiga ahora las circunstancias del crimen y una de las líneas de investigación apunta a una posible clienta que habría tenido un conflicto económico con el médico. Este jueves, un joven de 18 años ha sido detenido como presunto autor del asesinato de este hombre.

Eran poco antes de las 18:00 horas cuando un hombre vestido completamente de negro, con el rostro cubierto, casco y capucha, llegó en moto hasta la clínica Cirumed, ubicada en el edificio Panorama de Marbella. Aparcó en la acera y entró en las instalaciones. Fue directamente hasta el despacho del cirujano, donde en ese momento se encontraba también un paciente. Allí, según los datos recabados durante la investigación, le disparó varias veces en la cabeza.

El atacante salió rápidamente del edificio, volvió a subirse a la motocicleta y emprendió la huida por una vía poco transitada y prácticamente sin iluminación en dirección a la zona residencial de Bello Horizonte. De esta manera, habría evitado la concurrida N-340.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso por los disparos y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del médico, que falleció en el lugar. Alexander Alsani, alemán de origen iraní, llevaba cerca de dos décadas en España y durante años trabajó en hospitales privados de Málaga hasta que decidió dar el paso de abrir su propia clínica en Marbella.

La investigación permanece abierta y, aunque inicialmente no se descarta ninguna posibilidad, los investigadores han descartado que el crimen esté relacionado con el crimen organizado. Una de las principales líneas de investigación apunta ahora a una posible clienta del cirujano. Según esta hipótesis, la mujer habría adelantado dinero para someterse a una operación y posteriormente habría decidido cancelar la intervención.

La mujer habría reclamado entonces al médico la devolución del dinero que había entregado. El conflicto habría terminado con una negativa por parte del cirujano y, a partir de ahí, los investigadores tratan de averiguar si esa disputa pudo acabar derivando en el encargo de su asesinato.

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