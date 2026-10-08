El PP rechaza guardar un minuto de silencio por Maricarmen "para no contribuir a su utilización política"

Minuto de silencio de PSOE-M y Más Madrid ante el Ayuntamiento de Madrid

Los detalles En el Ayuntamiento de Madrid, Más Madrid y PSOE sí han guardado este jueves un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen. Ni PP ni Vox se han sumado.

El PP asegura que no quieren que se haga política con la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que ha fallecido en el hospital después de haber sido desahuciada de su casa. Con esta premisa, los 'populares' se han negado a permitir cualquier tipo de minuto de silencio en una sede parlamentaria. Ni el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni el consistorio de José Luis Martínez Almeida han permitido a la oposición dar un último adiós a Maricarmen desde una sede institucional.

Más Madrid y el PSOE-M plantearon anoche que el pleno de la Asamblea regional madrileña de este jueves guardara un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, pero la propuesta no prosperó al no contar con el apoyo del PP, de modo que la izquierda hará su homenaje en el exterior del hemiciclo.

"Desde el grupo parlamentario popular lamentamos la muerte de Maricarmen Abascal, pero no vamos a contribuir a su utilización política para hacer una campaña interesada", han trasladado a EFE fuentes del PP. Al no haber el necesario consenso entre los cuatro grupos parlamentarios de la Cámara (Vox no ha llegado a pronunciarse al respecto), Más Madrid y el PSOE-M han optado por convocar por su cuenta un minuto de silencio en el atrio exterior de la Asamblea, minutos antes de comenzar el pleno.

Fuentes del PSOE-M recogidas por EFE aseguran no les sorprende "la falta de humanidad y empatía" del PP de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. "Siempre lo mismo: desprecio a las víctimas", han reprochado.

En el Ayuntamiento de Madrid, las portavoces municipales de Más Madrid y PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, acompañadas por los miembros de sus formaciones, sí han guardado este jueves un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen frente a la sede de Cibeles antes del comienzo del Pleno Extraordinario al que no se han sumado el Partido Popular ni Vox.

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