El lanzamiento de GTA VI este jueves ha abierto el debate sobre su posible impacto en la productividad laboral. Bernardos trata de relativizar y destaca que los menores de 40 años no van a faltar para jugar, entre otras cuestiones.

El lanzamiento del GTA VI, previsto para el 19 de noviembre, ha generado una gran expectación y debate sobre sus consecuencias económicas, especialmente por el posible aumento del absentismo laboral en Estados Unidos. El economista Gonzalo Bernardos considera que no todas las ausencias supondrán pérdidas para las empresas, ya que el impacto puede ser nulo si los trabajadores compensan el tiempo perdido. Bernardos también advierte que faltar al trabajo sin aviso puede dañar la confianza con los empleadores. Además, destaca que el lanzamiento del videojuego es un reflejo del crecimiento de la industria del entretenimiento, que implica significativas inversiones y genera actividad económica. También observa un cambio en las aspiraciones profesionales de las nuevas generaciones, que ahora desean ser creadores de videojuegos.

El GTA VI, un videojuego de acción, robos y mundo abierto, llega este jueves 19 de noviembre después de años de espera. Su estreno no solo ha generado una enorme expectación entre los aficionados, sino que también ha abierto un debate sobre sus posibles consecuencias económicas. Algunas estimaciones apuntan a un aumento del 44% de las bajas y pérdidas millonarias por la cantidad de trabajadores ausentados en Estados Unidos.

En medio de esta fiebre por lo que puede pasar cuando el GTA VI se estrene, el economista Gonzalo Bernardos ha querido poner estas previsiones en perspectiva y matizar hasta qué punto estas ausencias supondrían realmente un perjuicio para las empresas. "Me gustaría coger y poner un poco en equilibrio esto", comienza explicando.

Para Bernardos, no todas las personas que decidan quedarse en casa el día del estreno estarán provocando necesariamente pérdidas a sus empresas. "Si hoy me tomo un día de fiesta y mañana trabajo, el impacto es nulo", argumenta. Además, duda de que el fenómeno tenga el mismo alcance entre otras generaciones: "Me extrañaría mucho que los mayores de 40 años faltaran al trabajo por este videojuego".

Ahora bien, el economista lanza una advertencia a quienes estén pensando en faltar al trabajo sin avisar o buscar una excusa para poder jugar. "Si un día quieres engañar a la empresa, el 19 de noviembre, si eres joven, es el peor día", señala. Y añade que "si tenías la confianza de tu jefe, la vas a perder".

Un negocio millonario más allá del absentismo laboral

Bernardos también invita a mirar el fenómeno desde el lado de la industria del entretenimiento. Aunque reconoce que el impacto económico del lanzamiento, recuerda que detrás de un videojuego de estas dimensiones también existe una inversión muy elevada. "Los costes de edición y fabricación del juego también son muy grandes", apunta.

El economista insiste en que no se puede analizar el estreno únicamente desde las posibles horas de trabajo perdidas. El lanzamiento de GTA VI forma parte de un sector que mueve grandes cantidades de dinero y que genera actividad económica a un sector muy concreto. "Indiscutiblemente, el videojuego forma parte de la industria del entretenimiento", subraya.

Bernardos incluye, además, un análisis intergeneracional. Destaca así el cambio de aspiraciones profesionales entre las nuevas generaciones: "Lo que quiere la gente joven ahora es ser creadora de videojuegos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido