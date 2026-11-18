El líder de Adelante Andalucía ha clasificado de "clasistas" las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre Andalucía y ha reprochado el silencio de Juanma Moreno y del PP andaluz.

José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, ha criticado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien calificó a los andaluces de "gente garrapatera". García lamenta el silencio del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, ante lo que considera un ataque. Además, Antonio Martín, diputado del PP andaluz, ha respondido a las críticas con desdén. García también ha señalado que muchos andaluces contribuyen al desarrollo de Madrid, a pesar de las políticas del PP. Por otro lado, arremetió contra el PSOE por apropiarse de su propuesta de gafas gratis, instando a que se convierta en un derecho en la sanidad pública.

José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, ha respondido este jueves a las polémicas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la comunidad sureña. La popular habló "gente garrapatera" en la "Andalucía socialista". "Una vez más, la derecha atacando a los andaluces y las andaluzas", describe García.

Además, ha criticado el silencio por parte del presidente de la Junta y, en general, los integrantes del PP andaluz. "Me parece lamentable es el papelón de Moreno Bonilla, callado. ¿Cómo puede ser que el presidente de la Junta Andalucía no haya dicho nada de este ataque?", reflexiona. Y añade: "Esto lo dice alguien del PSOE y está Moreno Bonilla haciendo el pino puente si hace falta, con tal de decir algo. Pero como lo ha dicho su jefa, ni pío".

Hasta la fecha, la única mención sobre el asunto que han hecho desde el PP ha llegado del diputado Antonio Martín, durante un rifirrafe en el Parlamento andaluz. En respuesta al líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, quién ha tachado a Ayuso de "poca vergüenza". "¿Cómo que qué poca vergüenza?", ha respondido el popular, sinhecer más reflexión.

Según relata el líder de Adelante Andalucía, Martín ya es conocido por otras declaraciones polémicas, como comparar a la formación andalucista con ETA. "Es de vergüenza", califica García.

En Madrid hay muchos miles de andaluces y andaluces que levantan la comunidad

Para García, las declaraciones de Ayuso en el mitin de Móstoles reflejan "un profundo clasismo". "No tiene en cuenta que, en Madrid, hay muchos miles de andaluces y andaluzas levantando Madrid". Y es que en su mensaje, Ayuso recalcó que Andalucía cuenta con "las peores cuotas de empleo, prosperidad y educación".

"Si Madrid es lo que es, es gracias también a los trabajadores y trabajadoras de Andalucía que se tuvieron que ir por las políticas que ella representa", señala, en alusión al PP de la capital. Con todo, García ha querido lanzar un mensaje a los de Bonilla. "Señores del PP andaluz, ¿qué les importa más? ¿Hacer méritos para que les de un premio su jefa, Ayuso, o defender a los andaluces?", pregunta.

El PSOE se apropia de la propuesta de gafas gratis

"Hay que ser muy Perro para apropiarse la Ley de Gafas gratis de Adelante Andalucía, @sanchezcastejon", ha publicado el líder de Adelante Andalucía este jueves en X. "Pero lo suyo habría sido aprobar realmente la ley para que sea un derecho en la Sanidad Pública y no un descuentito que dependa del Gobierno", ha añadido.

Con esto, el andaluz ha querido referirse al anuncio de Sánchez sobre la propuesta de la gratuidad de las gafas, una iniciativa que ya lanzó Adelante Andalucía. "Hay que ser un poco perro para copiarnos esta medida", ironiza García. Sin embargo, recalca que la intención de su partido es que se aprueben estas medidas y añade que "ojalá" pase. "Lo que le pedimos al PSOE es que, además de prometer, cumpla".

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