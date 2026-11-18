Mayte Alcaraz comenta las polémicas declaraciones de Ayuso sobre Andalucía en las que, según la periodista, "ha identificado problemas que son de todas las comunidades a lo largo de la historia de la democracia, y no de Andalucía".

Isabel Díaz Ayuso hacía unas declaraciones polémicas y llenas de tópicos sobre Andalucía, que asociaba con el fracaso escolar o la corrupción e incluso la situaba "a la cola en puestos de trabajo" y definía como un "desastre" y "decadencia".

Mientras el PP mantiene su silencio sobre estas palabras, que Ferreras desvelaba que ha sentado muy mal entre los organizadores de la campaña de Alberto Núñez Feijóo, Ayuso las matizaba después y aseguraba que se estaba metiendo con "la decadencia" del PSOE.

Mayte Alcaraz asegura no haber entendido las declaraciones de Ayuso y afirma: "Si se tienen que explicar, es que lo que ha dicho no tenía ni medio pase".

La periodista señala que la presidenta madrileña "ha identificado problemas como la corrupción, educativos, sanitarios, que son de todas las comunidades autónomas gobernadas por todos los partidos a lo largo de la historia de la democracia y no de Andalucía".

En la "medio disculpa" de hoy de Ayuso, Alcaraz defiende que "habría estado mucho mejor diciendo: 'No estuve muy afortunada, se me está haciendo larga la campaña'", algo que considera que, efectivamente, le está pasando.

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