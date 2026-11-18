El presentador recuerda que países como Gran Bretaña e Italia trataron de llevar a cabo políticas parecidas y matiza que, en esta ocasión, el acuerdo se da "con el apoyo de la Comisión Europea"..

El periodista Iñaki López, en Más Vale Tarde, critica la decisión de cinco países europeos de enviar a migrantes sin papeles a centros de detención en Ruanda, a 6.000 kilómetros de Bruselas. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado deportar a solicitantes de asilo rechazados en la UE, con el respaldo de la Comisión Europea. López recuerda intentos similares de Gran Bretaña e Italia, que fueron bloqueados por la Justicia. En España, la izquierda rechaza la medida, mientras Vox la ve insuficiente y Feijóo guarda silencio. López defiende la inmigración como una oportunidad para Europa, destacando la juventud de África frente al envejecimiento europeo. Concluye que las deportaciones no detendrán las llegadas, solo las retrasarán.

"La Europa de los valores, la cuna de la civilización, da un paso atrás", arranca el periodista Iñaki López este miércoles, al inicio de Más Vale Tarde. "Cinco países van a mandar a sus migrantes sin papeles a campos de detención a 6.000 kilómetros de Bruselas", continúa.

Este lunes se conoció la noticia de que Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado la creación de un centro en Ruanda al que deportar a solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea (UE). "Y, esta vez, con el apoyo de la Comisión Europea", aclara López, recordando algunos dirigentes que trataron de impulsar políticas parecidas.

Gran Bretaña ya intentó algo parecido en 2022 y les costó 850 millones de euros. Sólo cuatro personas acabaron yendo al centro en Ruanda antes de que la Justicia se opusiera, y lo hicieron de manera voluntaria. "El Tribunal británico consideró que Ruanda es un país peligroso, corrupto, sin derechos humanos, donde se asesina a refugiados y donde no hay garantías de trato humano alguno", relata el presentador.

Italia, ya con Meloni al frente, también trató de deportar a migrantes, pero a Albania. A día de hoy, solo 20 personas permanecen en ese centro que fue ideado con 3.000 plazas. Según recuerda López, la Justicia italiana paralizó estos traslados forzosos.

¿Y cómo recibe España todo esto? "La izquierda lo considera 'inhumano', Vox cree que Ruanda todavía está demasiado cerca y Feijóo calla", enumera el presentador. Añade entonces que para saber la posición de los populares conviene acudir a Albiol, a quien la idea le parece "fantástica".

Con todo, López ha querido hacer un alegato en favor de la inmigración: "África es el continente más pobre, sus habitantes tienen una edad media de 19 años, no hay futuro en su tierra y escapan de la miseria. Cualquiera de nosotros, en su piel seguramente haría los mismo". Y añade que Europa por el contrario, es el continente más envejecido.

Argumenta así que "si Europa quiere pintar algo en unos años, tendremos que aprovechar esa fuerza de trabajo". Y cierra explicando que las deportaciones a Ruanda no van a parar las llegadas, solo retasarlas.

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