Ana Pastor cuenta cómo hay niños que están siendo utilizados por el ICE de Trump como cebo para retener a sus padres: "Hay mucha preocupación"

La periodista Ana Pastor se desplaza hasta Minneapolis para contar de primera mano el impacto de las detenciones del ICE en la ciudad y el horror que viven las familias. En el vídeo, todos los detalles.

La periodista Ana Pastor se encuentra en Minneapolis, ciudad de Minnesota (EEUU) para conocer de primera mano el horror que se está viviendo en la ciudad con las brutales detenciones del ICE. El pequeño Liam Ramos, de 5 años, detenido por los agentes del ICE, ya es libre: Ramos ha sido puesto en libertad junto a su padre después de que el juez Fred Biery ordenase su liberación del centro de detención federal de Texas en el que se encontraban.

"Hemos estado en su barrio, que es ahora un lugar protegido", cuenta Pastor: "Los propios vecinos quieren que la familia de Liam pueda recuperar la normalidad", añade la periodista, sorprendiéndose de que en Estados Unidos, en pleno siglo XXI, no solo hagan esos hangares, sino que metan en esas cárceles a niños de cinco años.

Durante el tiempo que Liam ha estado retenido, "ha estado enfermo, y es normal porque es un shock para un niño vivir lo que vivió en la puerta de su casa". De hecho, cuenta la periodista cómo el pastor de la parroquia a la que habitualmente va la madre del pequeño, les contaba como ella, embarazada, por cierto, vio por el cristal cómo se lo llevaban y no pudo hacer nada. Llamó incluso a su abogado, quien le dijo que no saliera de casa porque realmente venían [los agentes del ICE] a detenerla a ella, y entonces el pequeño se quedaría sin su padre y sin su madre.

"Hoy, aquí todo el mundo habla de la vuelta de Liam. Pero esto no ha acabado. Esto acaba de empezar", lamenta Pastor, confesando que, por desgracia, hay muchos 'Liams', que hay más niños que son retenidos como cebo para retener a sus padres.

"El dolor que están viviendo es inabarcable. Hay cientos de miles de 'Liam' en este país que ahora mismo están siendo utilizados para detener a sus padres. Por eso, ahora mismo hay mucha preocupación en Minneapolis y en otros sitios de EEUU. Hay niños que han dejado de ir al colegio y están intentando conectarse, los que pueden, a través de Internet", confiesa Pastor.

Por otro lado, Pastor aporta otra prueba del clima de terror que se vive en la ciudad. El equipo de El Objetivo ha alquilado una camioneta pickup, un vehículo muy común en los EEUU, grande y negro, y "cada vez que paramos en algún barrio latino, la gente se asusta. De hecho, hasta que no mostramos la identificación de prensa, no saben quién va dentro del coche. Es el estado de terror al que Trump está sometiendo en el país, a la población latina".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como la entrevista que Pastor realiza a una profesora española, quien relata cómo se encuentran los niños y cuál es la situación en los colegios de la ciudad.

