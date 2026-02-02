El portavoz de Vida Nueva insiste en que se dedican a la "reinserción" pese a las graves denuncias de antiguas internas

¿Por qué es importante? El centro niega tajantemente todo tipo de acusaciones y asegura que todas las personas que trabajan o bien reciben un salario o son voluntarias. Sí acepta que haya medidas disciplinarias pero no abusivas.

El centro religioso Vida Nueva, ubicado en Ciriza (Navarra) se promociona como una institución en la que desintoxicarse y recuperarse psicológicamente. No obstante, 'Newtral.es' ha podido hablar con varias mujeres internas allí que han estado allí ingresadas y han denunciado que utilizan prácticas como los trabajos forzosos, castigos y exorcismos para poder convertirlas en 'mujeres decentes'. Por su puesto, el centro se lo ha negado todo a laSexta.

"Dentro del proceso de rehabilitación, que consta de varias fases, uno es el de la reinserción en el que las personas aprenden a trabajar y ahí es donde está la parte del voluntariado", ha explicado Bernabé Blanco, portavoz de la organización. En este sentido, esta organización sostiene que las personas que están internadas o bien trabajan y reciben un salario o son voluntarias.

Sin embargo, lo que ha omitido Blanco y ha comprobado 'Newtral' es que cobran 200 euros al mes a las familias de las residentes, así como recaudan dinero porque estas limpien en clínicas dentales y otros locales. Además, reciben dinero público: solo en 2025 recibieron 172.000 euros del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de Navarra.

Por otra parte, en cuanto al tema de los castigos para todas aquellas personas que no acatan las reglas, el portavoz ha indicado que sí que existen "medidas disciplinarias", pero que distan de lo que ha publicado el medio de comunicación. "Se utilizan muchas veces medidas disciplinarias para las personas que a veces chocan más con las normas. Muchas veces, cuando la persona transgrede y traspasa la norma, sí que hay medidas disciplinarias. Pero muchas veces esas medidas disciplinarias pueden llevar a que la persona abandone el centro. Es una ayuda para las personas", ha manifestado Blanco.

Esta versión dista mucho de la que han relatado las propias víctimas, que han señalado que su modus operandi consiste en encerrarlas en sótanos, castigos con limpiar y fregar durante días por llevar una camiseta de tirantes finos y, en los caos más extremos, exorcismos. Presuntamente, todo esto lo hacen con el objetivo de 'adecentarlas', pero tal y como ha podido confirmar 'Newtral' con expertos, se trata de los comportamientos habituales de una secta.

Por último, y tal y como han detallado las víctimas, cuando la organización ya las consideraba 'decentes' su objetivo era el de casarlas con hombres que también estaban ingresados en el centro. No se podían negar, ya que las tenían amenazadas con no salir de allí nunca.

