Alfonso Pérez Medina, sobre la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado: "Ha estado hábil, pero sorprende que no sepa en qué planta está la gerencia"

En las filas del Ejecutivo consideran que el principal partido de la oposición ahora se está arrepintiendo mucho de haber traído a Sánchez a la comisión. Creen que el presidente ha superado con creces una prueba que, reconocen, no ha sido nada fácil.

El periodista Alfonso Pérez Medina ha comentado en Más Vale Tarde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado "muy hábil" en su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado.

Sánchez ha comparecido este jueves en la comisión del Senado donde ha habido interrupciones y se ha tildado a la Cámara de "máquina del fango". El PP ha utilizado la comisión para intentar relacionar a David Sánchez, en la trama de hidrocarburos, y sacar los supuestos negocios del padre de Begoña Gómez. Y no solo eso. También han preguntado por la mujer de Sánchez. Pero Sánchez ha salido airoso, por lo menos así lo consideran en el Ejecutivo.

En Más Vale Tarde, Iñaki López ha comentado la cantidad de veces que Sánchez ha utilizado un "no me consta" para responder a las preguntas de los senadores. "Que te conste a ti no quiere decir que no sea, no es una negación que luego te puedan pillar. Ahí Pedro Sánchez ha estado bastante hábil", ha comentado Pérez Medina. Pero el periodista ha hecho hincapié en que "sorprende que no sepa en qué planta está la gerencia del PSOE". "La comisión al final es un barullo en el que se sacan muchos temas. Si sale algo saldrá de la investigación judicial", ha apuntado Pérez Medina.