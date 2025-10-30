Ahora

Analiza el perfil de Trump

Jesús Núñez advierte que Trump intenta llevarnos a una "ley de la jungla" donde cree que puede "imponer su dictado"

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria ha indicado que uno de los "principales peligros" de Trump es que "nos lo tomemos a broma" y nos quedemos con la parte "de la payasada".

Jesús Núñez ha intentado analizar la figura de Donald Trump, reconociendo que es imposible "seguirle la pista". "Por eso nos tiene preocupados", ha asegurado.

El codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) ha señalado que uno de los principales peligros del presidente de Estados Unidos es que "nos lo tomemos a broma" y nos quedemos con la parte de la "payasada", sin querer entender que va "muy en serio".

De esta forma, ha dejado claro que, más allá de sus negocios personales, Trump está en una clave claramente "antidemocrática". Por un lado, tiene un primer escenario que es EEUU, donde está provocando una "involución" en términos de normativa que pone en peligro la existencia del país como un "Estado democrático".

Por otra parte, también va a estar estimulando, financiando y alimentando derivas antidemocráticas, autoritarias, en muchos otros rincones del planeta. "Lo vemos en el marco de la UE y fuera de ella", ha destacado, poniendo como ejemplo cómo ha influido en las elecciones en Argentina.

Por tanto, Jesús Núñez ha explicado que lo que el presidente de EEUU busca es "desmantelar el marco institucional y normativo" para acabar llevándonos a una "ley de la jungla" en la que cree que puede "imponer su dictado". Un momento que ha aprovechado para volver a recalcar que es una persona a la que no hay que "tomarse en broma".

