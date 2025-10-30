Sánchez asegura estar satisfecho tras comparecer en la comisión Koldo del Senado: "Yo sí, ellos seguro que no"

Qué están diciendo En el Gobierno creen que Sánchez ha superado con creces esta prueba y que el PP se debe de estar arrepintiendo de traerle a la comisión parlamentaria. Lo que allí ha ocurrido, dicen, ha sido un "bochorno".

Pedro Sánchez ha expresado su satisfacción tras comparecer ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, insinuando que el Partido Popular no puede decir lo mismo. El interrogatorio, marcado por un tono bronco, ha sido visto por el Ejecutivo como un error del principal partido de la oposición, que ahora podría estar arrepentido de haber convocado al presidente. Desde el Gobierno califican el comportamiento de los partidos de oposición -PP, Vox y UPN- como "lamentable", describiendo la sesión como un "bochorno" para la democracia. Sánchez ha definido la comisión como una "comisión de difamación" y un "circo".

"Yo sí, ellos seguro que no". Así ha respondido Pedro Sánchez a la pregunta de si ha salido satisfecho de su comparecenciaante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, en alusión al Partido Popular, cuyo interrogatorio ha tenido un tono muy bronco.

En las filas del Ejecutivo consideran que el principal partido de la oposición ahora se está arrepintiendo mucho de haber traído a Sánchez a la comisión. Creen que el presidente ha superado con creces una prueba que, reconocen, no ha sido nada fácil.

Desde el Gobierno consideran que la comisión, sobre todo el tono que ha utilizado la oposición -PP, Vox y UPN-, ha sido "lamentable" y que lo que hemos visto este jueves en la Cámara Alta ha sido todo un "bochorno para la democracia y para las instituciones". Una comisión de investigación que el propio Sánchez ha tachado de "comisión de difamación" y "circo" durante el propio interrogatorio.

Fuentes de Moncloa hablan, no sin ironía, de "exitazo definitivo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Además, aseveran que la propuesta de los 'populares' de llevar a cabo un careo entre Sánchez, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama es "el último conejo que se han sacado de la chistera" porque la comisión no les ha ido bien. Creen que han buscado algo a la desesperada e inciden en que no hay precedentes y no está en el reglamento de la cámara. Solo lo pueden plantear los jueces, insisten.

Las mismas fuentes sostienen que ha sido un "circo", como ya preveían y como ha expresado el propio Sánchez. Denuncian que incluso había parlamentarios del PP haciendo fotos para distraer e intimidar y defienden que el presidente no haya respondido sobre el lugar de residencia de su hermano: no era el objeto de la comisión y Sánchez no iba allí a hablar de la vida privada, aseveran.

