Afra Blanco: "No hay una sensación de inseguridad provocada por los inmigrantes, sino por ciertos políticos"

Afra Blanco reflexiona en este vídeo sobre el plan del PP sobre inmigración en el que se incluye un visado por puntos que contempla afinidades culturales: "¿Qué significa, si voy a misa los domingos o no, si como jamón o no?", se pregunta.

Alberto Núñez Feijóo presentaba este fin de semana en Murcia su plan sobre inmigración para quitarle votos a Vox en el que propone expulsar a los migrantes reincidentes o un visado por puntos en función del trabajo a realizar o las afinidades culturales.

Un plan que a Iñaki López le recuerda a lo que ya propuso Rajoy en 2008 y en el que el presentador ve "mucho hueco" en lo que se refiere a los tipos de delitos o la forma en la que luchará contra las mafias o se efectuarán controles.

Además, recuerda que los migrantes no son los que más reciben el Ingreso Mínimo Vital ni los que más consumen la sanidad pública.

Todo ello, según el presentador, para dar una sensación de seguridad. A propósito de esto, Afra Blanco reflexiona y asegura que "no hay una sensación de inseguridad provocada por los inmigrantes, sino por ciertos políticos".

La sindicalista opina sobre el documento presentado por Feijóo en el que habla de integración de los migrantes: "¿Qué significa, si voy a misa los domingos o no, si como jamón o no?", se pregunta Afra, que afirma rotunda que "hay que hacer las cosas de manera seria".