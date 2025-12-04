COCINA EN MÁS VALE TARDE
La receta de ternasco de Andrea Ropero que encanta a Iñaki López
La periodista de El Intermedio ha detallado la elaboración de uno de los platos típicos de su tierra, Huesca.
La periodista de El Intermedio Andrea Ropero ha puesto a prueba al chef Carlos Maldonado preparando un plato típico de su tierra, Huesca: el ternasco asado al horno. Antes de comenzar, Ropero ha señalado que hay dos cosas indispensables para que sea un buen ternasco: la primera es la Indicación Geográfica Protegida y la segunda son los tiempos de cocción en el horno. Igualmente, Ropero ha avisado de que "el ternasco necesita su tiempo". "Hay que dejarle entre una hora y cuarenta minutos y dos horas", ha añadido.
Preparación del ternasco
- Lo primero es verter un poco de aceite sobre una bandeja y bañar en él la carne. Además, en el mismo recipiente se le echa un poco de sal y dos ajos. Y, por supuesto, el tomillo. "Lo he recogido yo con mis propias manos", ha indicado Ropero
- Posteriormente, lo ha introducido en el horno durante 30 minutos ¡Ojo! Tiene que estar precalentado a 150 grados
Mientras se empezaba a dorar el ternasco, Ropero ha preparado "otra cosa que no puede faltar": las patatas. En su caso, las ha cortado en rodajas "hermosas" y las ha aliñado con aceite; sal; pimienta recién molida; laurel "del campo" y agua
Tras media hora en el horno, Ropero le ha añadido al ternasco un vaso de vino blanco
Y cuando llevaba una hora "un buen vaso de agua para que quede jugoso, si no se seca"
Con todo, una vez que ha pasado el tiempo de horneado y se ha sacado el ternasco del horno, Ropero lo ha dejado reposar 50 minutos
Ingredientes de la receta:
- Una pata de ternasco
- Dos ajos
- Sal
- Tomillo
- Aceite
- Patatas
- Un vaso de vino blanco
- Dos vasos de agua
- Laurel
¿Quieres participar en 'Supera esto Carlos Maldonado'?
Si tú o tu familia tenéis un plato estrella, una receta milenaria heredada de generación como unas croquetas, un gazpacho o unas albóndigas... y creéis que superarla para el chef Carlos Maldonado, no dudes en ponerte el delantal y mandarnos un vídeo cocinando al WhatsApp del programa: 699 668 247.