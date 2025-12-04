La receta de ternasco de Andrea Ropero que encanta a Iñaki López

La periodista de El Intermedio ha detallado la elaboración de uno de los platos típicos de su tierra, Huesca.

La periodista de El Intermedio Andrea Ropero ha puesto a prueba al chef Carlos Maldonado preparando un plato típico de su tierra, Huesca: el ternasco asado al horno. Antes de comenzar, Ropero ha señalado que hay dos cosas indispensables para que sea un buen ternasco: la primera es la Indicación Geográfica Protegida y la segunda son los tiempos de cocción en el horno. Igualmente, Ropero ha avisado de que "el ternasco necesita su tiempo". "Hay que dejarle entre una hora y cuarenta minutos y dos horas", ha añadido.

Preparación del ternasco

Lo primero es verter un poco de aceite sobre una bandeja y bañar en él la carne. Además, en el mismo recipiente se le echa un poco de sal y dos ajos. Y, por supuesto, el tomillo. "Lo he recogido yo con mis propias manos", ha indicado Ropero

Posteriormente, lo ha introducido en el horno durante 30 minutos ¡Ojo! Tiene que estar precalentado a 150 grados

Mientras se empezaba a dorar el ternasco, Ropero ha preparado "otra cosa que no puede faltar": las patatas. En su caso, las ha cortado en rodajas "hermosas" y las ha aliñado con aceite; sal; pimienta recién molida; laurel "del campo" y agua

Tras media hora en el horno, Ropero le ha añadido al ternasco un vaso de vino blanco

Y cuando llevaba una hora "un buen vaso de agua para que quede jugoso, si no se seca"

Con todo, una vez que ha pasado el tiempo de horneado y se ha sacado el ternasco del horno, Ropero lo ha dejado reposar 50 minutos

Ingredientes de la receta:

Una pata de ternasco

Dos ajos

Sal

Tomillo

Aceite

Patatas

Un vaso de vino blanco

Dos vasos de agua

Laurel

¿Quieres participar en 'Supera esto Carlos Maldonado'?

Si tú o tu familia tenéis un plato estrella, una receta milenaria heredada de generación como unas croquetas, un gazpacho o unas albóndigas... y creéis que superarla para el chef Carlos Maldonado, no dudes en ponerte el delantal y mandarnos un vídeo cocinando al WhatsApp del programa: 699 668 247.