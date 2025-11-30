El incendio de Hong Kong deja ya 146 fallecidos y 79 heridos: las autoridades no descartan encontrar más víctimas

El contexto Las operaciones de rescate en el complejo Wang Fuk Court siguen activas, tras haber revisado por completo cuatro de los siete bloques afectados por las llamas. Este domingo se recuperaron otros 30 cuerpos.

El incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong, ocurrido el pasado miércoles, ha dejado 146 muertos y 79 heridos, siendo uno de los más mortíferos en décadas. Las operaciones de rescate continúan, habiéndose revisado cuatro de los siete bloques afectados. A las 16:00 hora local, 54 cuerpos permanecían sin identificar y numerosos casos seguían pendientes por dificultades en contactar familiares. Karen Tsang, de la unidad de investigación de víctimas, informó que se recuperaron 30 cuerpos adicionales y se espera hallar más. El incendio, iniciado a las 14:51, se propagó rápidamente debido a andamios de bambú y materiales inflamables. La Policía mantiene una unidad especial para atención a víctimas.

El número de víctimas del incendio declarado el pasado miércoles en un complejo residencial de Hong Kong aumentó este domingo a 146 fallecidos y 79 heridos, según los datos oficiales. Las autoridades consideran el suceso como uno de los más mortíferos registrado en la ciudad en décadas.

Las operaciones de rescate en el complejo Wang Fuk Court siguen activas, tras haber revisado por completo cuatro de los siete bloques afectados por las llamas. A las 16:00 hora local (08:00 GMT), 54 cuerpos permanecían sin identificar y cerca de un centenar de casos seguían pendientes debido a la dificultad para contactar con algunos familiares y a la información incompleta aportada en otros.

A las 16:00 hora local (08:00 GMT), 54 cuerpos seguían sin identificar y cerca de un centenar de casos seguían pendientes debido a la dificultad para contactar con algunos familiares y a la información incompleta aportada en otros.

Por su parte, Karen Tsang, responsable de la unidad de investigación de víctimas, confirmó que este domingo se recuperaron otros 30 cuerpos y advirtió que "esperamos encontrar más".

El origen del incendio

Se conoce que cinco de las víctimas eran trabajadores que se encontraban renovando los edificios. Los andamios de bambú y la presencia de materiales inflamables favorecieron la rápida propagación del fuego, según explicó Fay Siu Sin-man, directora ejecutiva de la Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Laborales.

El incendio comenzó a las 14:51 del miércoles (06:51 GMT) y alcanzó en pocos minutos el nivel 5, la alarma máxima. En menos de cuatro horas, las llamas se habían extendido a siete de los ocho bloques del complejo.

La Policía mantiene activa desde el primer día una unidad especial de atención a víctimas, formada por más de cincuenta agentes que trabajan las 24 horas. Cada uno gestiona decenas y, en algunos casos, cientos de llamadas diarias en turnos superiores a doce horas, verificando datos y comunicando fallecimientos a familiares.

Las tareas de rescate y recuperación continúan mientras Hong Kong trata de asumir la magnitud de la tragedia.

