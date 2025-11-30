Ahora

La prevención, esencial para atajar el acoso escolar: "El índice de suicidios en los últimos años ha aumentado un 30% "

Los detalles Javier Pérez, psicólogo y coordinador del programa 'TEI', defiende que "lo más importante es cómo es el clima en las clases y los vínculos" entre los compañeros.

El acoso escolar es un problema insoportable que preocupa, ya que hay jóvenes que deciden acabar con sus vidas tras sufrirlo. Sandra Peña, de 14 años, se suicidó en Sevilla el 14 de octubre. La menor sufría acoso escolar continuado en su colegio por parte de tres compañeras y su calvario se prolongó durante dos años, día tras día, sin que el centro activase los protocolos antiacoso.

Dos meses antes, el 21 de julio, se quitaba la vida Daniel Quintana. Tenía 15 años y sufría bullying de manera constante. En su instituto de Lleida, era víctima de agresiones y burlas en los descansos entre clases, amenazas, le robaban el material escolar, sufría aislamiento y le hacían llamadas telefónicas ofensivas.

Desde laSexta queremos denunciar esta insoportable situación. Este lunes, millones de jóvenes irán de nuevo a clase, algunos con muchísimo miedo. Por ello, hemos vuelto a preguntar a los expertos al respecto, y defienden que es fundamental concienciar en la prevención, porque aquí nos la jugamos todos.

"En los últimos años, ha aumentado un 30% el índice de suicidios", señala Javier Pérez, psicólogo y coordinador del programa 'TEI', quien destaca que "lo más importante es la prevención, es decir, cómo tenemos el clima en nuestras clases y cómo son los vínculos" entre alumnos. "El acoso depende de los compañeros, pero depende también del clima que tengamos en esa clase", subraya el experto.

