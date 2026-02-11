Ada Colau lamenta que "la gente progresista tenga que elegir entre más de una lista" y exige "autocrítica constructiva" tras el fracaso en Aragón

Ada Colau valora en Más Vale Tarde la posibilidad de una coalición a la izquierda del PSOE y defiende que, ante un posible Gobierno de Vox y PP, "no es momento de poner el acento en las diferencias" y sí de "tomar nota y rectificar".

Más Vale Tarde conecta con Ada Colau para analizar los movimientos entre las formaciones a la izquierda del PSOE, desde el proyecto que podría encabezar Gabriel Rufián a la refundación de los partidos dentro de Sumar.

Aunque admite haber vivido "en primera persona" las diferencias entre la izquierda, la exalcaldesa de Barcelona defiende la unión: "No es momento de poner el acento en las diferencias, sino en los puntos en común que son más que los que nos separan", afirma.

Ante los resultados de la izquierda en Aragón, que define como "un desastre que la gente progresista haya tenido que elegir entre más de una lista", lo que según ella ha generado "desencanto" y "frustración" en el electorado. Por ello, pide hacer "autocrítica constructiva y eficacia a lo que nos está pidiendo la gente, que es que sumemos esfuerzos".

Colau apunta que "hay que ver cuál es la fórmula electoral más efectiva" y asegura que, tras los resultados en Aragón, "cualquiera que esté en política ahora mismo tiene que tomar nota y rectificar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.