Raquel Ejerique, sobre los actos de Rufián y Sumar: "Una puesta en escena dividida no sé si tiene mucho sentido"

Raquel Ejerique reflexiona sobre la unión a la izquierda del PSOE ante el acto de Rufián y Emilio Delgado y asegura en este vídeo que "la izquierda del Partido Socialista se merece una coalición, que no sea una dispersión de voto".

Gabriel Rufián y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado abren hoy el debate a la izquierda del PSOE en un acto donde se han agotado las entradas y que ha dejado largas colas para entrar.

Raquel Ejerique defiende en el vídeo sobre estas líneas que a la izquierda del PSOE "hay un espacio que toma medidas más decididas", como en el caso de la vivienda.

En este sentido, la periodista afirma que el Partido Socialista "ha hecho cosas", pero "no ha dado pasos que, a lo mejor, una izquierda a la izquierda del PSOE sí que podría dar".

Por otro lado, señala que el PSOE atraviesa "un momento muy bajo" lastrado por las causas judiciales y los escándalos de corrupción y considera que "pensar que va a ilusionar a la izquierda es difícil de creer".

Ejerique opina que "la izquierda del Partido Socialista se merece una coalición, que no sea una dispersión de voto". Por ello, opina que "la puesta en escena dividida" en los actos de Rufián y Delgado hoy, y Sumar el próximo sábado, "no tiene mucho sentido".

