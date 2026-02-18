Las últimas imágenes del exDAO de la Policía Nacional con escolta y con coche oficial pese a haber dejado el cargo

La otra cara Fuentes del Ministerio del Interior explican que José Ángel González ha mantenido el coche oficial ante la precipitación de los hechos que tuvieron lugar este martes y esperan que este miércoles entregue el arma, la placa y cualquier credencial de servicio.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, renunció a su cargo este martes después de ser denunciado por una subordinada por una presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Los hechos fueron precipitándose este martes hasta acabar con la dimisión de González, que este miércoles ha abandonado su vivienda oficial en Madrid, como ha captado 'OkDiario'.

Las imágenes que acompañan a estas líneas han tenido lugar a las 7:40 horas de este miércoles, en las que vemos a González entrando en un coche oficial sin hacer declaraciones, acompañado por un escolta. Fuentes del Ministerio del Interior explican a laSexta que la celeridad con la que ocurrieron los hechos este martes explican esta situación, considerando "lógico" que a lo largo de la jornada entregue su arma, su placa y cualquier credencial de servicio.

Según estas fuentes, el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, pidió leer la querella al completo. Tras hacerlo y ver la gravedad de los hechos, pidió la dimisión o el cese en su defecto del DAO de la Policía Nacional, con quien no habló en ningún momento. En el Congreso de los Diputados, Marlaska ha reconocido que sintió una "decepción absoluta" al conocer el testimonio de la víctima, llegando a decir que dimitirá de su cargo si la denunciante considera que "no se ha sentido protegida" por Interior.

En la Policía Nacional hay mucho malestar con lo sucedido, aunque recuerdan el principio de presunción de inocencia. Creen que este hecho es reputacionalmente demoledor se haga lo que se haga, aunque se haya actuado con celeridad. Defienden que si la víctima hubiese puesto la denuncia en una comisaría se hubiese actuado exactamente igual, independientemente de quien fuese el denunciado.

El Gobierno descarta pedir el cese de Marlaska

Desde el Gobierno niegan que la dimisión del DAO de la Policía Nacional vaya a "abrir una crisis" en el Ejecutivo, más bien "al revés". Fuentes del Gobierno trasladan su indignación máxima y enfado ante las acusaciones del PP que acusan al Ejecutivo de "ocultar" la denuncia de una víctima contra José Ángel González, asegurando que se enteraron de la denuncia "ayer por la prensa". "Ya está bien. ¿De verdad alguien se cree que lo sabíamos y no hemos hecho nada? ¿Qué indicios y pruebas hay de que lo sabíamos? Solo el PP y su hipocresía indignándose", critican desde el Gobierno.

Para el Ejecutivo, el ministro del Interior "ha dicho la verdad" en sus explicaciones sobre lo ocurrido con el DAO de la Policía Nacional. "La duda sobre si lo hemos ocultado ofende. Basta", sentencian, preguntándose "cuándo van a cesar al alcalde de Móstoles". Desde el Gobierno muestran su "absoluta solidaridad" con la víctima y tachan de "indecente" el "uso" que el PP está haciendo de esta denuncia.

