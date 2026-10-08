La abogada del equipo jurídico de Maricarmen: "Llevamos años tratando de frenar esta especulación inmobiliaria que se lleva vidas por delante"

"No nos podemos permitir más 'Maricármenes', ni gente que se quita la vida porque no puede aguantar la situación", denuncia Alejandra Jacinto, que advierte que el desahucio es "el último acto de una cadena que comienza con que se siga permitiendo la especulación".

Alejandra Jacinto, abogada del equipo jurídico de Maricarmen, ha intervenido en 'Más Vale Tarde' después de conocer la muerte de la mujer de 87 años, 14 días después de aquel desahucio que marcó sus últimos días. Este jueves, Maricarmen tenía previsto firmar el contrato que le permitiría regresar a la que había sido su casa durante 71 años. Preguntada por Iñaki López sobre por qué se demoró tanto ese acuerdo, la abogada sostiene que "habría que preguntárselo a Urbagestión y a las administraciones públicas", que, a su juicio, tenían que "haber velado, no después del desahucio, sino años antes".

"Desde el momento en el que se inicia ese procedimiento y tienen la capacidad de intervenir o de proponer algún tipo de alternativa habitacional adecuada para Maricarmen", denuncia Alejandra Jacinto, que recuerda además la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en junio se pronunció sobre el caso de Maricarmen y conminó a las administraciones a proporcionar una alternativa habitacional.

"Pero se ejecutó el desahucio, esa imagen de la vergüenza ha dado la vuelta al mundo y solo fruto de la presión popular, de la denuncia y del hartazgo que hemos mostrado en la ciudadanía, el fondo de inversión se vio obligado, en un ejercicio de tratar de lavar su imagen, a hacer una cosa que podía haber hecho perfectamente años antes", pone en manifiesto la abogada. "Un procedimiento que, por cierto, en primera instancia le dio la razón a Maricarmen y entendió que debía continuar en el contrato", recuerda.

A partir de ahí, Jacinto considera que "han fallado absolutamente todos": "Ha fallado el juzgado, las administraciones públicas, la ausencia de una legislación que impida este tipo de situaciones, que impida que fondos de inversión puedan comprar viviendas con el único fin de poder especular con ellas".

"Prohibir la compra especulativa sería ir a la raíz, al núcleo del problema y, sin embargo, a día de hoy se sigue permitiendo en nuestro país", sostiene.

"No nos podemos permitir como sociedad más 'Maricármenes'"

La abogada reclama un cambio ante situaciones como la que vivió Maricarmen y pone el foco en las consecuencias que tienen los procesos de desahucio sobre quienes los sufren.

"Lo único que quiero, igual que la gente que estamos en los Sindicatos de Inquilinas, que llevamos muchísimos años tratando de frenar esta barbaridad que supone la especulación inmobiliaria y que se lleva vidas por delante, es que se empiece a poner pie en pared y a decir que esto ya no puede seguir así", afirma.

"No nos podemos permitir como sociedad más 'Maricármenes', que o bien fallecen después de un desahucio tan grave que lógicamente ha menoscabado su integridad física y moral, en un proceso que es absolutamente torturante para cualquier persona a la que le llega una orden de lanzamiento, sino muchísima gente que se quita la vida porque no puede aguantar la situación y muchísimas personas que enferman, que tienen problemas de salud mental como consecuencia de los desahucios", alerta.

Para Jacinto, estas situaciones son "el último acto de una cadena que comienza con que se siga permitiendo la especulación y que aquí no pasa nada".

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