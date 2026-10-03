El copropietario de Urbagestión expone que sabían que en la vivienda que compraron vivía una inquilina de renta antigua

El propietario de la empresa expone que suponían que Maricarmen tenía un contrato legalmente válido de renta antigua y lo compraron "con todo".

Es 23 de septiembre de 2026 y Maricarmen es obligada a abandonar el piso en el que reside en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid. Maricarmen, de 87 años, lleva 71 viviendo en el mismo domicilio. Este es el cuarto intento de llevar a cabo el desalojo. La comisión judicial está prevista para las nueve y media de la mañana.

La empresa propietaria del domicilio en el que vive Maricarmen es Urbagestión Desarrollo e Inversión. En su página web anuncian que venden varios edificios en el centro de Madrid, por ejemplo, un edificio en el barrio de Chamberí por 14 millones de euros.

En su web, la empresa se presenta como especialista en "limitar el riesgo" y "mejorar la rentabilidad de las inversiones". Un reportero de Equipo de Investigación se acerca al edificio en el que se encuentran las oficinas de Urbagestión. El conserje le cuenta que, desde lo sucedido con Maricarmen, no han vuelto a ir a sus oficinas.

El programa consigue hablar con uno de los propietarios, Ricardo Alonso. Este expone que sabían que en el piso vivía una mujer mayor con renta antigua. "Suponíamos que era un inquilino con un contrato legalmente válido de renta antigua y lo compramos con todo", expone, "con el procedimiento legal establecido".

El propietario de Urbagestión indica que decidieron comprarla porque "la empresa mueve el dinero libremente y decide que eso puede ser una buena partida". En principio su idea era mantenerla "en el patrimonio, no hay un destino fijado".

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