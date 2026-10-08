Maricarmen murió horas antes de firmar el contrato de alquiler para recuperar su casa

Imagen de Maricarmen mientras esperaba en su casa a que se ejecutara el desahucio, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España).

Los detalles Maricarmen iba a firmar este jueves el acuerdo con Urbagestión, la empresa que el pasado 26 de septiembre la echó de la casa en la que había vivido los últimos 71 años.

Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años cuyo desahucio generó protestas por la vivienda, falleció en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, provocando dolor e indignación. Murió antes de firmar un contrato de alquiler que le permitiría regresar a su hogar, del que fue expulsada por Urbagestión el 26 de septiembre, a pesar de la presión social y las protestas. Su muerte desencadenó movilizaciones en la Puerta del Sol, donde se levantaron altares en su memoria. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, criticó la especulación y el rentismo, afirmando que el legado de Maricarmen impulsa su lucha por la justicia social.

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató las protestas y acampadas por la vivienda, falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid desatando una ola de dolor e indignación.

La anciana murió horas antes de firmar su contrato de alquiler para volver a su vivienda. Maricarmen iba a firmar este jueves el acuerdo con Urbagestión, la empresa que el pasado 26 de septiembre la echó de la casa en la que había vivido los últimos 71 años pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos.

Como consecuencia de presión social, la empresa aceptó que quien fue inquilina de ese piso de Retiro durante siete décadas regrese con un nuevo alquiler. Estas dos semanas, Maricarmen ha estado ingresada en el Hospital Gregorio Marañón por su delicado estado de salud. Finalmente, Maricarmen ha muerto antes de firmar el contrato. Según ha podido saber laSexta, desde el lunes tenía el contrato pero no lo firmaban.

Dolor e indignación por la muerte de Maricarmen

Su muerte ha provocado una ola de dolor, rabia e indignación en la Puerta del Sol. Los acampados se han movilizado durante la noche y han levantado altares en homenaje a Maricarmen en la puerta de la Real Sede de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, bajo la estatua del Oso y el Madroño y frente al portal en el que Maricarmen vivió más de 70 años.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid también ha dejado varios obsequios para despedirse de Maricarmen, como camisetas y carteles con el lema 'Maricarmen se queda en nuestro corazón'.

Tras la muerte de Maricarmen, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha cargado contra los especuladores. "Hoy hemos conocido su fallecimiento. La especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país. Con cada burofax de expulsión, con cada subida de alquiler, con cada acoso de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida. Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", aseguró ayer por la noche.

"Su legado nos hace luchar con más fuerza", ha dicho Del Río, que ha pedido "respeto" en estos momentos para los allegados de Maricarmen Abascal. Asimismo, en un comunicado, el Sindicato de Inquilinas ha lamentado que, aunque tras su desahucio "se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde". La organización ha reprochado que lo ocurrido fue "una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante".

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