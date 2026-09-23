El desgarrador desahucio de Maricarmen ante el que "ni el Gobierno ni la Comunidad ni Almeida ni Ayuso" han hecho nada

Los detalles Este desahucio empezó hace siete años, pero lo clave llegaba ya en la madrugada, cuando decenas de personas no han dudado en acampar frente a la vivienda de Maricarmen. De hecho, ya en el portal se encontraban activistas, para que fuera una barrera más.

El Intermedio, como no podía ser de otra forma, ha acompañado a Maricarmen durante la jornada de este miércoles en la que una orden judicial y la inacción de las administraciones han provocado que esta mujer de 87 años haya sido sacada de su casa, tras comprarla un fondo buitre.

Este desahucio empezó hace siete años, pero lo clave llegaba ya en la madrugada, cuando decenas de personas no dudaban en acampar frente a la vivienda de Maricarmen. De hecho, ya en el portal se encontraban activistas, convertidos en una barrera más, para evitar esta injusticia.

A primerísima hora de la mañana, esta madrileña ya se encontraba despierta. Preguntada sobre sus emociones, en un primer momento, no sabía responder, pero acto seguido admitía encontrarse "cansada, muy cansada y esperando" a lo que ocurriría después.

Esa noche, admite que había descansado "un poco", porque en la víspera se había cansado "tanto". Y es que durante la tarde de este martes cientos de personas ya se agolpaban en la zona, aunque el drama había empezado unos años antes, que "no pasan en balde".

Durante este tiempo, lo cierto es que Maricarmen ha estado muy arropada. De hecho, ella misma no podía evitar sentirse agradecida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, porque siempre ha estado con ellos, y lo más importante, ellos han estado con ella.

Quienes no han estado son las administraciones. La misma Maricarmen reconoce que la Comunidad de Madrid le ofreció "una habitación en el Ritz", horas antes del desahucio, pero nadie le ha dado una solución real.

"Ni el Gobierno ni la Comunidad ni Almeida ni Ayuso", lamentaba, para más tarde reconocer que la esperanza estaba perdida: "No han hecho ni caso al documento de la ONU", aseguraba una Maricarmen ya agotada.

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