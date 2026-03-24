La pregunta que "nadie" ha pedido a Évole que le haga a Marc Giró: "¿Por qué has confiado en Atresmedia, este nuestro grupo líder histórico..."

Jordi Évole y Marc Giró comparten un rato de confesiones y confidencias en un sastre. Aprovechando la ocasión, Jordi saca un papel con la pregunta escrita (la única en todo el programa) que "nadie le ha pedido" que le haga a Marc.

"Para estar on fit, la mejor solución es un traje a medida", asegura Marc Giró en esta escena de su entrevista en Lo de Évole que parece sacada de una comedia romántica de los 90. "Parece un poco Pretty Woman. Como si fuera yo puta y fueras a pagarme el traje", comenta Marc. El humorista, nuevo fichaje estrella de laSexta -junto a Aimar Bretos-, es experto en moda y lleva la elegancia impregnada en cada prenda. "Yo soy un adefesio. Un señor de 52 años que disimula muy bien porque va al sastre", asegura a Jordi Évole mientras le toman medidas, hilvanan y ponen alfileres.

El próximo presentador del nuevo programa de la cadena de Atresmedia, Cara al Show, afima que todo él es "un disimule". "Aparte, me encanta porque en los sastres tienes que ser pasiva. ¿Tú eres más activa o más pasiva?", le suelta de repente a Jordi Évole. "Redondo", decide contestar sin mojarse demasiado. "Fíjate qué culito tengo", dice a cámara Giró, mientras que su entrevistador insiste en que va a ser el presentador más elegante de laSexta.

Marc cree que, en general, en esta nuestra casa, se viste bastante bien, que hay una "idea de vestuario" acertada, aunque parece que Jordi no está demasiado alineado con ella. "Pero tú eras de las personas -que es una cosa muy hetero- que 'bah, ya voy cómodo'. Te has pasado a lo mejor de comodidad", le suelta después de advertir de que eso de hablar del cuerpo de las personas está feísimo.

"No me ha dicho nadie que te la haga ni nada, ¿eh? La tengo escrita porque me ha gustado escribírmela", asegura Jordi Évole sospechosamente antes de lanzarse: "Marc, ¿por qué has confiado en Atresmedia, este nuestro grupo de comunicación, líder histórico en España en televisión, radio y entorno digital?". "¿El entorno digital, también? No lo sabía. Si lo llego a saber antes, pido más", dice entre risas Marc.

"Me han caído simpáticos", dice ya en serio. "Vi que realmente querían el programa que hacía, en las condiciones que yo creía que debía hacerse. Y lo querían con un cierto entusiasmo", asegura. Además, algo clave para él es su estabilidad y la de su equipo. "Como había muchos parones en RTVE del programa, no tenía continuidad, lo paraban, de una cadena a la otra, al equipo no le puedo decir: 'Vamos a concentrarnos en esto, tenemos un horizonte...", afirma.

Ya instalado en su nuevo entorno, Giró asegura haber encontrado su sitio ideal en el enfado generalizado. "Tengo cabreadas a fachas y gente de izquierdas, a todos, y ahí es donde quiero estar". Évole lleva ahí ya un tiempo. "Bienvenido", le dice con ironía.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Marc Giró parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

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