"A ti, a mí y a Paco Marhuenda nos paga la misma persona": Jordi Évole 'ubica' a Marc Giró antes del estreno de su programa en laSexta

Jordi Évole da la bienvenida a Marc Giró y le pone en contexto desgranando las diferentes cadenas y medios que componen el grupo Atresmedia. Y Marc es un pingüino y viene a hacer 'pingüinadas'.

Marc Giró llega a laSexta con su Cara al Show con la tranquilidad de saber que tiene a todo el mundo cabreado -fachas y gente de izquierdas-, y asegura que conocía dónde se metía antes de firmar.

Él también lo advirtió: es un pingüino que hace 'pingüinadas'. Así lo cuenta en Lo de Évole, donde no duda en afirmar que tanto España como Atresmedia podrían verse beneficiados de "un punto de encuentro tirando un poco a progresista".

Jordi Évole le da la bienvenida a la cadena y a eso de resultar incómodo para muchos, pero insiste en algo crucial, dado el contexto: "¿Tú sabes que a ti, a mí y a Paco Marhuenda nos paga la misma persona?".

"Yo le pido a Dios... socialdemocracia", responde el cómico tomándose un tiempo para pensar y entre risas, mientras un sastre le toma medidas, hilvana y pone alfileres a las telas que han de convertirse en el traje que Jordi le va a pagar.

"Pido socialdemocracia para estos del 'fascio' que no acaban de entender", insiste, haciendo referencia al debate eterno de si algo es o no fascista, cuando sí que lo es, o si hay o no genocidio (haciendo referencia a Gaza).

Para él, el fascismo "está por todas partes" y lo compara con ese enchufe del que te advertía tu madre que si metías los dedos te ibas a electrocutar.

"Solo institucionalizándose el fascismo se pone en marcha. Lo hemos visto con Donald Trump, lo hemos visto en Hungría, lo hemos visto en tantísimos sitios. Entonces, esto es el fascismo. La mierda está; la echaremos nosotros, no la cojamos con la mano, porque te vas a quedar de mierda hasta arriba", reflexiona.

En ese momento, el sastre le pide que se quede firme. "Firme. Mira, hablando de fascismo", refiere él entre risas, sin ocultar su preocupación.

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