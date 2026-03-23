Shakira y el debate por la construcción de su estadio en Madrid: Almeida está encantado mientras delegación de Gobierno denuncia "falta de seguridad"

El contexto Los promotores de los seis conciertos que dará Shakira en Madrid, previstos para este mes de septiembre, han defendido este lunes la construcción de un estadio único y exclusivo para estas citas.

Shakira ha anunciado seis conciertos en Madrid, generando un intenso debate político debido a la construcción del "Estadio Shakira" en Villaverde, un recinto creado específicamente para estos eventos. Los promotores y las autoridades locales defienden el estadio, asegurando que los planes de movilidad y seguridad están listos. Sin embargo, la Delegación del Gobierno, representada por Francisco Martín Aguirre, cuestiona la seguridad del lugar, afirmando que no cumple con las condiciones necesarias para eventos masivos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado estas declaraciones, acusando al delegado de tener prejuicios contra la ciudad. Live Nation, promotora de la gira, defiende la importancia del evento, destacando su valor cultural y económico. La polémica continúa mientras se espera la realización de los conciertos en septiembre.

Los promotores de los seis conciertos que dará Shakira en Madrid, previstos para este mes de septiembre, han defendido este lunes la construcción de un estadio único y exclusivo para estas citas. Aseguran que el lugar es idóneo y que los protocolos de movilidad y seguridad están preparados. Desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid también defienden el levantamiento de este megaespacio en el que cabrán 50.000 personas. La Delegación del Gobierno no lo ve tan claro y aquí es donde empieza la polémica.

Todavía no ha sonado ni uno solo de sus hits, pero ya son seis los conciertos que Shakira ha anunciado en Madrid. Citas que ya han provocado un gran aullido político.

¿El motivo? El lugar en el que la cantante realizará su espectáculo. Es decir, el 'Estadio Shakira', un espacio creado específicamente para el evento y que estará situado dentro del recinto Iberdrola Music. Es decir, en Villaverde, uno de los barrios del sur madrileño.

"Esos planes de movilidad ya están hechos, están hechos todos los planes", ha insistido en la tarde de este lunes Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, la promotora que trae la gira de la colombiana a España.

Uno de los arquitectos del Shakira Estadio, Agustín Pérez Torres (i), y el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco (d), durante la rueda de prensa con motivo del anuncio de la residencia de Shakira.

Se han manifestado después de que el delegado del Gobierno denunciara la falta de seguridad del recinto. Según Francisco Martín Aguirre, "hoy por hoy, el espacio, el Iberdrola Music, sigue sin tener las condiciones adecuadas para albergar eventos masivos como los que se pretenden programar allí".

A Aguirre le ha respondido el tercero en discordia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "El delegado del Gobierno tiene rencor a la ciudad de Madrid. Sin saber nada, ni tener detalles técnicos ha descartado un recinto", ha lamentado.

Prototipo del 'Estadio Shakira'.

El recinto para los conciertos de Shakira tiene previsto albergar más de 50.000 personas cada noche y, recordemos, cantará durante seis. Y de ahí la insistencia de los periodistas, que no han cesado de preguntar a la promotora sobre los planos de seguridad y sobre su temor ante posibles multas. "Habría muchos países que pagarían no multas, sino millones por tener este acontecimiento de esta envergadura", se ha quejado Live Nation.

Mientras sigue el conflicto político, en lo cultural, habrá que esperar hasta septiembre para ver cómo se celebran y dónde finalmente los conciertos de Shakira porque, como ven, este evento parece que llega con muchos giros de guion.

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