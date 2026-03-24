Marc Giró, cuando Évole le pregunta si sabe de "la complejidad de Atresmedia": "Nos vendría bien a todos un lugar de encuentro progresista"

Marc Giró aterriza en laSexta y lo hace fiel a su estilo, sin pelos en la lengua y haciendo 'pingüinadas', como buen pingüino que es. Por eso, deja claro que nadie, ni siquiera el director de Atresmedia, debería pedirle que rebuzne o dé leche. Él es un pingüino.

El aterrizaje de Marc Giró en laSexta no está pasando desapercibido y, lejos de esquivar la polémica, el presentador asegura sentirse especialmente cómodo en un territorio donde -según admite- tiene "cabreados a todos", "fachas y gente de izquierdas". Con su nuevo programa, Cara al Show, a punto de estrenarse en Atresmedia, Giró reivindica en este doble programa de Lo de Évole, que le sirve de bienvenida a laSexta, que la cadena sabía perfectamente a quién incorporaba antes de firmar "absolutamente nada".

Jordi Évole le rucuerda, sin embargo, la complejidad interna del grupo empresarial: "Complejidad entendida como pluralidad". "Tú sabes todo lo que hay en esta casa. Tenemos Antena 3, laSexta, Onda Cero, Melodía FM, La Razón...", enumera.

A partir de ahí, Marc deja clara su visión del papel que cree necesario dentro del conglomerado. "Yo tengo la sensación de que al grupo Atresmedia y a toda España, a todos, nos vendría bien un punto de encuentro tirando un poco a progresista", dice con solemnidad, pero rematando su declaración de intenciones con un gesto escénico y cómico de despedida: "Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer".

El pingüino que hace pingüinadas

El humor ácido de Giró se intensifica cuando aborda su fichaje y las expectativas que este genera. "A ver si nos entendemos con esto", advierte antes de dirigirse a Évole con teatral preocupación. "Jordi, te voy a decir una cosa: aquí, el problema no lo tengo yo, lo tiene Atresmedia".

El presentador asegura que la cadena fue advertida desde el principio. "Ustedes han contratado a un pingüino, saben lo que contratan. Y los pingüinos hacen de pingüino. Entonces, no me vayas a llamar pidiéndome que rebuzne o te dé leche o yo qué sé qué". Entre bromas, insiste en que solo pide "paciencia", porque "si tú has contratado a un pingüino, tendrás 'pingüinadas'".

Ese es el límite que Giró no piensa cruzar. No quiere llamadas pidiéndole que haga "magdalenas". "¿Cómo va a hacer un pingüino magdalenas?", dice mientras mueve unas aletas imaginarias. Y subraya que Atresmedia firma sus decisiones con pleno conocimiento: "Atresmedia sabe lo que tiene, lo que ha contratado, y eso está en el contrato perfectamente. Pone: 'Pingüino¡. Firma aquí. Para delante. Y haré esto...", bromea antes de imitar sonidos de pingüino, o eso cree él.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Marc Giró parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

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