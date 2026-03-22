Marc Giró, sobre su nuevo programa en laSexta, Cara al Show: "El fascismo se ha apropiado de la palabra libertad. Habrá que hacer lo mismo"

En el tramo final de la entrevista, Jordi Évole se lleva a Marc Giró a su barrio, en Cornellà. En el metro, después de un desagradable incidente con alguien que llama 'capullo' al entrevistador, Marc desvela qué significa el título de su nuevo programa en laSexta.

Tras una surrealista conversación telefónica con Pedro Sánchez, Marc Giró y Jordi Évole dejan atrás la lujosa cafetería del Hotel Palace para dirigirse al Metro. Van rumbo a Cornellà, el barrio de origen del entrevistador, en una escena que mezcla conversación distendida con el pulso imprevisible de lo cotidiano.

El ambiente se rompe de forma abrupta en uno de los pasillos. Un hombre se dirige a Évole sin rodeos y le suelta un insulto: "Capullo". El presentador le planta cara sin dudar: "¿Yo? ¿Por qué?". Lejos de rebajar el tono, el desconocido insiste: "Mira, porque eres un capullo". Giró, sorprendido por la escena, interviene con ironía: "¿Y yo qué?". La respuesta no tarda en llegar: "Tú también".

Ya a cierta distancia, y sin perder el tono provocador, Giró lanza una réplica a voces: "¡Oiga, que yo soy maricón!". El momento, incómodo en cualquier contexto, es asumido por ambos con una mezcla de resignación y humor. No es la primera vez que se enfrentan a situaciones similares, aunque Évole reconoce que hacía tiempo que no vivía algo así.

Superado el incidente, la conversación recupera su tono original ya dentro del vagón. Évole revela que ha conseguido una primicia: "Me han chivado el nombre de tu programa". Marc no se hace de rogar: "Cara al Show. Con Marc Giró". El título no pasa desapercibido. Para el periodista, resulta "muy a contracorriente" por su referencia directa a un himno del franquismo, sustituyendo una palabra clave por un guiño televisivo.

Giró defiende la elección desde una lógica de resignificación cultural: "Conecta con una tradición muy hispánica que es reapropiarse de algo que el bando perdedor también sufrió. El 'Cara al sol' también es nuestro. Todos lo hemos sufrido". En esa línea, lo enmarca dentro de prácticas habituales en colectivos disidentes: "Nosotros, los maricones, decimos 'maricón' en plan cariñoso, porque te reapropias, lo haces tuyo, y le quitas el peso del insulto".

Évole interpreta esa operación como un gesto de ironía y subversión, una manera de vaciar de contenido símbolos asociados al franquismo. "Eso también, eso siempre", responde Giró, ampliando el foco hacia otros debates actuales, como el uso de ciertos discursos por parte de sectores conservadores o religiosos.

La reflexión desemboca en una crítica más amplia sobre el lenguaje político. "¿Pero cómo el fascismo se ha apropiado de la palabra 'libertad'? Eso es increíble. Pues bueno, habrá que hacer lo mismo", concluye.

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