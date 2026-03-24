Muere a los 43 años el dueño de OnlyFans, el empresario ucraniano Leonid Radvinsky

Radvinsky adquirió la compañía en 2018, dos años después de su fundación. Pese a ser uno de los hombres más ricos del mundo, su imagen ha sido un gran misterio.

"Nos entristece profundamente anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo murió en paz tras una larga lucha contra el cáncer": este es el comunicado que ha emitido OnlyFans para anunciar el fallecimiento del que ha sido el propietario de la compañía de contenido para adultos durante los últimos ocho años, quien ha perdido la vida a los 43 años. "Su familia ha solicitado privacidad en este difícil momento", ha señalado, según recogen medios estadounidenses.

Lo cierto es que la privacidad ha rodeado a la figura de Radvinsky desde siempre: a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de miles de millones de euros, su imagen ha sido un misterio durante mucho tiempo. OnlyFans se fundó en 2016 de la mano del británico Tim Stokely pero dos años más tarde, este empresario ucraniano, entonces propietario de una empresa de webcams pornográficas, adquirió la empresa.

No tardó mucho en experimentar su mejor momento, durante la pandemia del coronavirus, cuando los confinamientos establecidos en prácticamente todo el mundo impulsaron a creadores de contenido y usuarios a aumentar su consumo en Internet.

La fortuna de Leonid Radvinsky, el hombre que está detrás de Onlyfans: 2.000 millones de euros por obtener el 20% de cada suscripción

Nacido en Odesa (Ucrania), Radvinsky creció en Chicago y fue también en Estados Unidos donde estudió, concretamente Economía en la Universidad Northwestern. Sin embargo, y pese a su riqueza, ha sido una figura poco conocida en términos generales. Según la lista de multimillonarios de Forbes, el patrimonio neto de Radvinsky ascendía a 4.700 millones de dólares a principios de marzo de 2026.

Además de Fenix International Limited, la empresa matriz de OnlyFans, Radvinsky ha dirigido Leo, un fondo de capital riesgo fundado en 2009 centrado en inversiones en empresas tecnológicas. Desde la adquisición de la matriz de OnlyFans, convirtió esta plataforma en una importante fuente de ingresos a nivel mundial: la empresa cobra una comisión del 20% sobre la mayoría de las suscripciones y el contenido que se vende en ella.

El pasado mes de enero, la agencia Reuters informó de que OnlyFans estaba explorando la posibilidad de vender una participación mayoritaria a la compañía Architect Capital en una operación que valoraba a la empresa en unos 5.500 millones de dólares, incluida su deuda. Según una presentación a la que tuvo acceso el Wall Street Journal, Architect veía la posibilidad incluso de que OnlyFans, que genera unos 1.600 millones de dólares en ingresos anuales, saliera a bolsa en 2028. Tras su muerte, se abre el interrogante de quién será el propietario de la empresa a partir de ahora.

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