Visos de negociaciones EEUU-Irán entre discrepancias: Trump dice que Teherán acepta no tener armas nucleares y los ayatolás reducen todo a contactos

Los detalles Tal y como ha explicado el republicano, Steve Witkoff y Jared Kushner han sido los encargados de hablar con el régimen ayatolá sin especificar con quién han negociado, aunque el medio 'Axios' afirma que sería el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf.

Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos e Irán están manteniendo "muy buenas conversaciones" para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto que comenzó hace tres semanas, impactando la economía mundial. Desde Teherán, sin embargo, se limitan a describir estos contactos como solicitudes de negociaciones. Trump, desde Memphis, ha extendido su ultimátum hasta el próximo sábado, confiando en lograr un acuerdo beneficioso. Asegura que Irán busca la paz y se ha comprometido a no desarrollar armas nucleares. No obstante, mantiene un tono belicista, afirmando haber eliminado amenazas iraníes. Israel, aunque informado, no participa directamente en las conversaciones.

Muy buenas conversaciones. Es lo que ha aseverado Donald Trump que están manteniendo Estados Unidos e Irán en los contactos iniciados para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado hace ya tres semanas y que ha puesto en jaque a la economía mundial. Aunque desde Teherán no son tan positivos y han limitado esas conversaciones a contactos "en los que se solicitaba negociaciones".

En un acto desde Memphis, el presidente estadounidense ha arrojado detalles acerca de esas conversaciones que ha desvelado este lunes que está manteniendo Washington con el régimen ayatolá. Un diálogo, según Trump, que se inició el pasado sábado por la noche y tras el que se ha mantenido una "muy buena conversación" desde entonces. Por ello, ha estirado su ultimátum hasta el próximo sábado.

"Con Irán, hemos estado negociando durante mucho tiempo, y esta vez, van en serio. Les estamos dando cinco días y veremos eso donde nos lleva al final de este periodo. Yo creo que podría acabar siendo un acuerdo muy bueno para todo el mundo, tan bueno como si fuéramos allí y eliminásemos el lugar que espero que no tengamos que hacerlo", ha afirmado el presidente estadounidense desde Memphis.

De hecho, el republicano ha afirmado que Irán no solo "quiere la paz", sino que para ello se ha comprometido a no tener un arma nuclear, el principal argumento que tanto él como Israel han argumentado para justificar su ataque el pasado 28 de febrero contra el país asiático. "El mundo será mucho más seguro ahora", ha afirmado, apuntando que hay una "gran oportunidad" para poder cerrar un acuerdo con el régimen iraní.

Ahora bien, Trump no ha abandonado su tono belicista del todo. Primero porque ha afirmado que ya han eliminado "todo lo que había que eliminar" en Irán, incluidos varios de sus líderes. Y después porque ha lanzado una nueva amenaza a Irán: "Tienen una oportunidad más de acabar con las amenazas a Estados Unidos".

Pero su discurso ha cambiado. Si hace unas semanas los ayatolás merecían ser destronados, ahora se están convirtiendo poco a poco en sus socios. Ya no pide cambio de régimen, sino que pretende llevar el estrecho de Ormuz a medias con Irán: "Se abrirá pronto si esto funciona; Tal vez yo (sobre quién controlará el enclave). Yo y el próximo ayatolá, quienquiera que sea".

Una opción que ahora plantea porque, asegura, que han matado a tantos líderes que los que quedan en el poder "ya no son una amenaza". Mientras tanto, volviendo a las conversaciones, Trump ha explicado que las han liderado tanto Steve Witkoff como Jared Kushner, pero Trump no ha desvelado con quién han contactado del régimen iraní más allá de afirmar que "estamos tratando con el hombre que creo que es el más respetado y el líder".

Aunque el medio 'Axios' sí ha dado un nombre: Mohamed Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní.

La versión iraní

No obstante, él ha desmentido esa información. De hecho, ha negado cualquier contacto en sus redes sociales: "No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel".

Aunque algún mensaje sí ha habido porque lo ha reconocido el Ministerio de Exteriores iraní. Eso sí, en Teherán no hablan de esas buenas conversaciones, sino simplemente de contactos a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra.

"En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país", ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, a la agencia estatal IRNA.

Una respuesta que no ha detallado, pero sí ha dejado claro que, ahora mismo, no hay negociaciones en curso.

La postura de Israel

En estas conversaciones, al menos por lo desvelado, está fuera Israel pese a ser el aliado con el que Estados Unidos está atacando Irán. Pero están informados. El citado medio 'Axios' ha asegurado que, este mismo lunes, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ha llamado a Benjamin Netanyahu para abordar los componentes de un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

Después de esa llamada, el primer ministro israelí ha emitido un comunicado en vídeo en el que ha abierto la puerta a ese acuerdo, pero siempre y cuando se respeten los "intereses vitales" de Israel y se puede "aprovechar los grandes logros obtenidos por las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y el ejército estadounidense para alcanzar los objetivos de la guerra en un acuerdo, un acuerdo que preservará nuestros intereses vitales".

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