Juan José Millás, sobre la "mentira" que "nos están colando": "Tú y yo caemos en una isla desierta y en 5 años la isla es toda tuya, ¿por qué?"

"Hay una convicción íntima de que el Estado no te va a arreglar la vida, y eso es lo que ha pasado en EEUU", reflexiona Juan José Millás en Lo de Évole sobre la sociedad actual.

Sobre la vejez, el individualismo de la sociedad actual y los límites entre realidad y ficción han reflexionado y mucho Juan José Millás y Jordi Évole en este programa de Lo de Évole. Durante el día, entrevistador y entrevistado han paseado por un paraje idílico que más que paisaje parecía decorado, como si estuvieran en el mismísimo 'Show de Truman'.

Ahora, al caer al sol, se refugian en la casa de Asturias del escritor. Entre libros y escritorios, conversan sobre lo que pasa a su alrededor y Millás saca a la luz "la gran mentira que nos están colando". "Estamos instalados en la era del capitalismo feroz", lamenta.

"Gobierne quien gobierne"

"Lo dicen las cifras: gobierne quien gobierne la acumulación de capital por parte de los ricos ha sido mayor", asegura. Algo que él considera "racionalmente insostenible" y que explica con una metáfora: "Tú y yo caemos en una isla desierta y tú a los cinco años te has hecho el dueño de la isla. ¿Por qué? Tendremos que repartir la riqueza, ¿no?".

El problema para él, insiste, es que "gobierne quien gobierne las desigualdades aumentan". "¿Cómo nadie para esto?", se pregunta escandalizado, para encontrar poco después la respuesta: "Los poderes fácticos los tiene el mundo empresarial".

Millás aprovecha la ocasión para pedir medidas urgentes que solucionen el problema de la vivienda en España, uno de los que más preocupan a la sociedad actual, pero cree que por este capitalismo, los poderes políticos están atados de pies y manos. "No puedes desde la política proponer normas importantes que alivien eso porque llegan y dicen que el mercado no se puede intervenir, que es sagrado, que no se puede tocar".

"Hay una especia de convicción íntima de que el sistema no te va arreglar nada y el ejemplo perfecto es lo que ha pasado en EEUU", reflexiona acerca de la vuelta de Donald Trump al poder. "Voy a ver qué pasa votando directamente a los ricos, pero resulta que estos ricos son los que tienen un discurso antisistema. Pero esto es una trampa mortal, porque el antisistema es el dueño del sistema", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.