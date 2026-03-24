Marc Giró se pronuncia por primera vez acerca de su salida de TVE en su nueva casa, laSexta: "Había una herida que tenía que curar fuera"

Poco antes de estrenar su programa en laSexta, Marc Giró visita Lo de Évole y echa la vista atrás. Recuerda su etapa en TVE y asegura que el camino ha sido difícil y que había una herida que cerrar. Además, bromea acerca de Pedro Sánchez.

Marc Giró no tiene pelos en la lengua y eso es algo que ha demostrado con su llegada a laSexta. En su entrevista en Lo de Évole, que sirve como carta de presentación de su nuevo programa en la cadena, Cara al Show, el humorista no tiene pudor en echar la vista atrás y bromear con eso que muchos comentan acerca de su supuesta cercanía con el presidente del Gobierno.

"¿Tú has podido hacer algún monólogo crítico con Pedro Sánchez?", quiere saber Jordi Évole. "He hecho varios, claro", responde él con convicción, para después asegurar que además lo hacía con el mismísimo Sánchez mirándole de frente. "Y si no, que llame y lo diga. Pedro Sánchez, que es el que dirige Radiotelevisión Española. ¿Me entiendes?", dice entre risas.

Pero el chiste no acaba aquí: "Tú a veces llamas a Televisión Española y te contesta Pedro Sánchez. Atención al espectador. Pum. 'Sí, diga'. Eso es así, no te digo más". Los guiones, continúa con la gracia, son corregidos por él mismo y llegan de vuelta con tachones.

"Yo he hecho monólogos que los he mandado a Prado del Rey, se los han pasado a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez los ha corregido y me los ha mejorado. Quiero decir que yo no puedo cobrar, porque sería prevaricación", declara con ironía. "Nos estamos perdiendo un gran guionista", asegura.

Sobre su "herida" en TVE

El cómico deja atrás la broma cuando habla de su paso por la televisión pública, el lugar en el que ha sido "muy feliz y muy infeliz". Para él, aunque ahora TVE esté "en un momento espléndido", su equipo ha tenido que soportar un momento difícil, "no tan espléndido". "Sin director aparentemente, sin presidente, con lío de presidentes, el consejo liado, el consejo a la greña, aparentemente, los trabajadores despistados...", rememora.

"El camino ha sido difícil", recalca, haciendo énfasis en que "hay una herida que tenía que curar fuera". "Ojalá pueda volver, pero ojalá me quede también en laSexta muchísimos años", sentencia.

*Vuelve a ver Lo de Évole: Marc Giró parte 1 y parte 2 en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.