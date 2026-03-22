Marc Giró invita a Ayuso a su primer programa en laSexta: "Yo no soy Silvia Intxaurrondo, no soy periodista. Podemos hacer macedonia con frutas"

Cara al Show, el nuevo programa de laSexta, llegará a muy pronto a nuestros hogares. Su presentador, Marc Giró, protagoniza la entrevista de hoy de Lo de Évole y desvela que le gustaría invitar para el estreno a Isabel Díaz Ayuso.

"Oye, ¿a tu primer programa, por ejemplo, llevarías a Julio Iglesias?", le plantea Jordi Évole a Marc Giró, nuevo fichaje estrella de laSexta y protagonista de este especial doble de Lo de Évole, concebido como su carta de presentación en Atresmedia.

Con Cara al Show, Giró aterriza dispuesto a agitar la cadena... aunque quizá no hasta el punto de convencer a Julio Iglesias. De hecho, tampoco parece especialmente interesado en invitarle.

Sin embargo, para Isabel Díaz Ayuso sí que tendría las puertas abiertas. "Si ella quisiera venir, ella está invitada. Y ya estaba invitada en TVE", responde cuando Évole saca el tema, aunque introduce un matiz importante: "Yo no soy Silvia Intxaurrondo, no soy periodista".

Aun así, deja claro el tono que tendría ese hipotético encuentro: "Pero también es verdad que yo no me veo haciendo un Pictionary con Isabel Díaz Ayuso. Macedonia con fruta quizás sí", comenta con ironía. "Sí, le gusta mucho la fruta", remata Évole.

Giró también reflexiona sobre el papel de los medios -incluyéndose- en la popularidad de la presidenta madrileña: "Yo he hecho mucho gag con ella porque nos parecía muy simpática al principio". Un fenómeno que Évole compara con el de Esperanza Aguirre en la etapa de Caiga Quien Caiga.

Ahora, Marc cree que Ayuso estaría mejor presentando un magacine matinal que en política. Al igual que Esperanza. Jordi plantea entonces la posibilidad inversa: que presentadores de magacines matinales den el salto a la política. Giró recibe la ocurrencia entre risas, sin encontrar ejemplos claros que encajen en ese perfil.

Jordi Évole, por su parte, lamenta no haber conseguido nunca entrevistar a Ayuso en su programa. "No sé, no le debo cuadrar en su agenda", concluye.

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