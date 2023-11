Isabel Díaz Ayuso se niega a pedir disculpas. La presidenta de la Comunidad de Madrid se convirtió este miércoles, nuevamente, en protagonista de la polémica al insultar a Sánchez en el Congreso de los diputados calificándole de "hijo de p***". Sucedió cuando el candidato socialista a ser investido presidente del Congreso reprochó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cuando su antecesor, Pablo Casado, advirtió "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad".

Justo en ese momento, las cámaras del Congreso captaron a la dirigente madrileña esgrimiendo unas palabras que numerosos políticos y expertos han interpretado como un insulto a Sánchez. En un principio, el equipo de la presidenta negó que Ayuso hubiera tachado de "hijo de p***" a Sánchez, y se limitó a afirmar que dijo "me gusta la fruta". Tras el lío formado en el Parlamento y en Internet, reconocieron que la respuesta fue "dicha para sí misma" y que era lo "mínimo que se merece" Sánchez tras sus acusaciones.

Es esta la línea que ha mantenido Ayuso horas después de lo ocurrido, como ha expuesto abiertamente en la Asamblea de Madrid. "Dije para mis adentros 'me gusta la fruta' ante esos insultos a mí y a mi familia", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lejos de quedarse ahí ha asegurado que en la Asamblea la "llamaron facha" y ella entendió "qué pacha", así como que Mónica García, líder de Más Madrid, la "llamó mongola" y ella entendió "me mola".

Antes de estas declaraciones, ya el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, también ironizaba con esta cuestión para restarle importancia. "A mí también me gusta mucho la fruta, como a Ayuso. Es muy nutritiva. Ayuso no insultó ayer a nadie, solo hablaba para sí misma. Sánchez no puede imputar delitos a nadie desde la tribuna de oradores. Quiso calumniarla. Y Ayuso respondió, y me parece bien". No creen lo mismo en el lado socialista, quienes en las últimas horas han reprochado a la dirigente del PP sus palabras y le han reclamado disculpas.

Así se ha expresado el secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato, que ha sido rotundo: "Lo que tiene que hacer es disculparse ante el presidente Sánchez porque es una descortés. Hizo un acto indigno, y vamos a hacer todo lo posible por echarla a usted y todas sus conductas". Horas antes se mostraba muy crítica la ministra de Educación, Pilar Alegría: "Dictador, golpista, hijo de puta… ¿lo siguiente qué va a ser señora Ayuso? Qué pésimo ejemplo y qué nula educación".