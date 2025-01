Jordi Évole, sobre la negativa de Ayuso a ser entrevistada: "No creas que se prodigan en excusas, dicen que no y punto pelota"

Jordi Évole ha llamado en directo al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación de la nueva temporada de Lo de Évole y bromeó con él sobre si al presidente andaluz le cogía el teléfono su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que el presentador ha intentado contactar para que participe en su programa.

Y en Más Vale Tarde, Évole explica si ha recibido justificación de por qué Ayuso no ha accedido a participar en Lo de Évole: "Pocas excusas, no te creas tú que se prodigan en excusas. Te dicen que no y punto pelota. No hay un argumentario para quedar bien. Lo seguiremos probando o no, también igual llega el día en el que ella nos lo pide a nosotros".