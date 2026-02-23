El mendigo al que Juan José Millás dio cinco euros y que acabó ganando la lotería: Jordi Évole se sumerge en el 'universo millasiano'

"Las cosas que no ocurren se me ocurren y eso es una forma de ocurrir", dice entre risas Juan José Millás cuando Jordi Évole le pregunta si una anécdota que suele contar es o no real y reflexiona sobre los límites de la realidad.

Al caer la noche, tras llevar todo el día paseando por Muros de Nalón (Asturias), rodeados de naturaleza y reflexionando sobre la vejez y el espíritu de colmena de las hormigas, entre otras cosas, Juan José Millás y Jordi Évole se refugian en la biblioteca que el escritor tiene en su casa para seguir redescubriendo el mundo desde la imaginación y el disparate.

"Te leí en una columna que explicabas el caso de que le diste cinco euros a un mendigo y le tocó la lotería. Eso... te lo inventas", lanza el presentador de Lo de Évole al escritor. "Pues mira, hay cosas que me invento y cosas que pasan", dice entre risas sin resolver el misterio.

"Las cosas que no ocurren se me ocurren, que es una forma de ocurrir", explica con una sonrisa.

Con Millás, lo real y lo imaginario se fusionan en un nuevo mundo paralelo al que solo tienen acceso sus lectores y quienes tienen la suerte de escuchar sus reflexiones. Algo así ocurre con su última obra publicada, titulada Ese imbécil va a escribir una novela, en la que, curiosamente, el protagonista se llama ni más ni menos que Juan José Millás.

"Que si eres tú, que si no eres tú...", comienza a preguntarse el entrevistador. "Que si esto pasó, que si no pasó...", añade el escritor, que lamenta nuestra tendencia a "establecer compartimentos estancos". Millás pone como ejemplo los límites entre el sueño y la vigilia, donde "la frontera no está clara, es una línea que se mueve".

"Y eso lo comparas con la realidad y la ficción", comienza a entender Jordi, que acaba de entrar de cabeza en el universo 'millasiano'.

