Loquillo, sobre vender su imagen a campañas publicitarias: "Hay muchas maneras de atracar un banco"

"Hace 10 años, por hacer un anuncio de un banco decían que eras un capitalista de mierda, pero ahora en todos los festivales hay los bancos que quieras y más y nadie dice nada", denuncia Loquillo en este programa de Lo de Évole.

'Cadillac Solitario', 'El rompeolas', 'El ritmo del garaje', 'Rock and roll star', 'Feo, fuerte y formal'... Hemos perdido la cuenta de las canciones de Loquillo que se han convertido en auténticos himnos. No en vano, es el rockero más grande que ha dado España en los últimos 40 años, reconoce él mismo, sin humildad pero con razón, en este programa de Lo de Évole en el que habla de sus orígenes en la música, la rabia de clase, su posicionamiento político en los 80 y 90 y, cómo no, las drogas.

Sus temas son también diseccionados en el programa de laSexta, como aquel que hablaba de que quiso ir a L.A., pero se quedó en el Merbeyé.

Algunos de sus himnos han transcendido el terreno puramente discográfico para adentrarse en el marketing. "Tus canciones son tan clásicas que se han convertido en elemento para la publicidad", refiere Jordi Évole. Incluso él ha protagonizado algunos anuncios.

"¿Por qué lo has hecho?", pregunta el entrevistador. "Por dinero", responde Loquillo sin titubear. "Y porque yo tengo que pagarme, como te he dicho, discos distintos, proyectos diferentes", añade.

Lo hace, sí, pero no a cualquier precio. Tiene claro cuáles son los límites, y no se refiere a los económicos. "Suspendimos la campaña en la que le cantaba a una niña como una nana 'El ritmo del garaje'", desvela.

"Hubo una alarma energética y una mujer murió en una situación muy difícil, creo que fue en Tarragona, y coincidió... Querían rodar una segunda parte y no la rodé. Hubo cierto jaleo, en el sentido de que se nos acusó de todo. Nosotros somos trabajadores, nos llaman para hacer algo y desde el guionista hasta el productor están trabajando. Mi obligación es que mi gente trabaje", explica.

"Lou Reed anunciaba tarjetas de crédito. Iggy Pop, bebidas", recuerda. "Hace diez años, tú hacías un anuncio de televisión de un banco y te decían que eras un capitalista de mierda. Ahora, en los festivales, hay los bancos que quieras y más, pero nadie dice nada. Hay muchas maneras de atracar a un banco, como diría un amigo mío", resume.

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