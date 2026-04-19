El próximo domingo, en Lo de Évole, Alejandro Sanz se confiesa: "Me quedaba en el camerino hasta que se iba el último borracho"

Tras entrevistar a Loquillo, la gran estrella del rock and roll de nuestro país, Jordi Évole se encuentra la semana que viene con Alejandro Sanz, el rey del pop en español.

Alejandro Sanz recoge el próximo domingo el testigo de Loquillo y se convierte en el siguiente invitado de esta temporada de Lo de Évole.

El rey del pop en español se confiesa como nunca antes frente a Jordi Évole y reconoce que lo que peor llevaba en las giras era la soledad. "Terminaba del escenario con la adrenalina aquí arriba, me metía en un cuarto y decía: '¿Ahora, qué?'", reconoce.

Por eso, antes, se quedaba en los camerinos "hasta que se iba el último borracho". "Eso ya tampoco lo hago. Ahora, si no quiero ver a nadie, lo digo y no pasa nada", comenta.

"No hagan nada en la vida que no quieran hacer", recomienda a quien le esté viendo.

El próximo domingo, en Lo de Évole: Alejandro Sanz.

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