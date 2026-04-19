"¡Fuera la mona!": Madrid recibe a María Corina Machado con cánticos racistas contra Delcy Rodríguez alentados por Carlos Baute

Los detalles En momentos previos a la aparición de la líder opositora en el balcón de la Real Casa de Correos, donde recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, el cantante venezolano ofreció una actuación en el escenario habilitado en la plaza.

Este sábado, la Puerta del Sol se llenó de ciudadanos para recibir a la opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso. Durante el evento, se escucharon cánticos racistas contra Delcy Rodríguez, lo que generó críticas de Manuela Bergerot de Más Madrid e Isa Serra de Podemos, quienes exigieron a Ayuso condenar estos actos. Serra calificó los cánticos de "clasistas" y "golpistas" y criticó a Ayuso por su alineación con la "internacional reaccionaria". El evento reunió a miles de venezolanos en Madrid, simbolizando la esperanza de regresar a su país.

Este sábado, la Puerta del Sol se llenó de ciudadanos y banderas venezolanas para recibir a la opositora María Corina Machado, que fue galardonada con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid de la mano de la líder 'popular' Isabel Díaz Ayuso. Durante el acto de entrega, esta céntrica zona madrileña no solo quedó marcada por el apoyo de los venezolanos a Machado, sino también por los cánticos racistas dirigidos a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

En momentos previos a la aparición de la líder opositora en el balcón de la Real Casa de Correos, el cantante Carlos Baute, que se encontraba ofreciendo una actuación en el escenario habilitado en la plaza, alentó a los miles de asistentes allí presentes con el grito de "¡Fuera la mona!", en referencia a Rodríguez.

Mientras, entre gritos y música, Machado confesaba lo feliz que se sentía de poder asistir a tal evento. Madrid se convirtió así en la capital de la esperanza venezolana, reuniendo a miles de compatriotas de todas las edades.

Desde niños hasta ancianos, en Sol se encontraba una mujer que, a pesar de haber cumplido 100 años, mantiene vivo un sueño: volver a Venezuela. Frente al público, la opositora se dedicó a unir a todo un país, pero al acto tampoco faltaron aquellos que promueven el odio burlándose del mestizaje de Delcy Rodríguez.

MM y Podemos rechazan los cánticos

La portavoz de Más Madrid (MM) en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y su homóloga de Podemos, Isa Serra, han expresado este domingo su "repulsa" hacia los cánticos racistas dirigidos a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y han exigido a la presidenta de la Comunidad que los condene.

"Los cánticos racistas cantados por Carlos Baute, son unos cánticos intolerables en un acto oficial de la Comunidad de Madrid. Le exijo a Isabel Díaz Ayuso que condene estos actos porque no sólo degradan a las personas racializadas, sino también a cualquier demócrata", ha declarado a los medios antes de la concentración en apoyo a la educación pública en la capital.

La portavoz de MM ha insistido en que "no se puede permitir" que las autoridades del Gobierno regional "miren hacia otro lado" y que "guarden silencio" ante este tipo de conductas, "que no representan al pueblo madrileño", mientras que Serra ha tachado además los cánticos de "clasistas" y "golpistas".

En una valoración del acto, la portavoz de Podemos ha hablado de un nuevo gesto de "humillación por parte de la líder opositora, "como el que ya hizo con Donald Trump con el premio Nobel de la Paz". "Supongo que ahora María Corina Machado se irá a Trump a darle las llaves de oro, a pedirle por favor que bombardee su propio país, Venezuela, para que sea ella presidenta y no Delcy Rodríguez", ha añadido en declaraciones a los medios también en la concentración por la educación pública.

Asimismo, Isa Serra ha manifestado que "hay que hacer frente" a la presidenta de la Comunidad, a quien considera "una de las referentes" de la "internacional reaccionaria" y del "imperialismo norteamericano", quien "está poniendo sumisa" a la región y quien quiere poner también" a España "al servicio de los intereses de un fascista como es" el presidente de Estados Unidos.

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