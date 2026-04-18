Juan del Val, a Pedro Almodóvar: "30 años después decir que no te gusta la canción de Sabina... dilo antes"

El escritor ha reaccionado a la entrevista del director de cine en un podcast en el que Almodóvar reconoció que no le hizo "ni puñetera gracia" el tema del artista. Además, Del Val ha confesado que antes consideraba al director de cine "un genio".

Juan del Val ha reaccionado en La Roca a la entrevista que que hicieron a Pedro Almodóvar en el podcast de 'La Pija y la Quinqui', en la que el director reconoció que no le gusta el término 'Chica Almodóvar' y que no le hizo gracia la canción de Sabina en la que hablaba de las 'Chica Almodóvar' y "llamaba a Miguel Bosé maricón". "Había un poquito de mala leche debajo que él diría que es crítica social, pero que a mí no me hizo ni puñetera gracia", expresó el director.

"30 años después de la canción decir que no te hizo gracia... Dilo antes", ha expresado Del Val, quien ha señalado que 'Chica Almodóvar' "no es un concepto que inventase Sabina", sino que "él hace una canción de un concepto que ya existía".

Además, el escritor se ha referido a Joaquín Sabina como "un genio" y ha dicho que Almodóvar "antes también lo era". "Creo que Pedro Almodóvar es probablemente el director más importante español de la historia y creó algo que fue espectacular, de un nivel de creatividad fantástica", ha defendido.

"¿Qué le pasó?", se ha preguntado entonces, a lo que ha respondido que él cree que le pasó lo que "artísticamente le pasa a muchísima gente cuando se empieza a tomar demasiado en serio". "Creo que fue lo que le pasó a Pedro Almodóvar, al que yo admiraba enormemente", ha reconocido, al tiempo que ha destacado que el director "tiene obras maestras", pero que las últimas películas que ha hecho le gustan "un poco menos".

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