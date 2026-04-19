Loquillo explica el verdadero significado de 'Cadillac solitario': "No es un coche, son todos los sueños que nunca cumpliste"
Es una de sus canciones más míticas. Un auténtico himno que todos los que ya tenemos cierta edad hemos cantado a voz en grito alguna vez. Pero muchos no conocíamos el verdadero significado de 'Cadillac Solitario'. Hoy, Loquillo lo desvela por fin en Lo de Évole.
"El amanecer me sorprenderá dormido, borracho en el Cadillac" - 'Cadillac Solitario'
Siempre quiso ir a L.A., pero en este programa de Lo de Évole se conforma con recorrer la Barcelona que vive en sus recuerdos a través de la ciudad que hoy sostiene sus pisadas, que poco o nada tiene que ver con la que aún vive en su memoria.
Loquillo se sienta junto a Jordi Évole tras este paseo para hablar de sus orígenes en el mundo de la música, de cómo se posicionaba políticamente en los ochenta y principios de los noventa y el precio que pagó por ello, y también, cómo no, de las drogas, a las que resta importancia.
Para él, lo único que importa es la música, y buen ejemplo de su filosofía de vida lo encontramos en sus canciones, auténticos himnos con los que muchos se han enamorado, llorado, gritado, curado.
"Yo creo que las canciones, cuando las cantas, dejan de ser tuyas. Mucha gente les da la intención que cada uno quiere ver", reflexiona, para después contar una divertida anécdota: "Recuerdo una vez que me preguntaron por qué había un estribillo que decía: 'Quiero ser una roca forestal'". Se referían a, como no puede ser de otra manera, 'Rock and roll star'.
"Hay quien cree que 'Cadillac Solitario' es un coche. Y a veces tienes que explicar que son todos aquellos sueños que nunca cumpliste", dice sobre otro de sus grandes temas, dejando a Évole completamente planchado. "No me jodas", acierta a decir el presentador.
"Cuando dices 'dormido borracho en el Cadillac', ¿no estás dormido borracho en el Cadillac?", pregunta, incrédulo. "Sabino Méndez -el compositor de la canción- tuvo un 600, ¿sabes? Creo que fuimos cinco alguna vez, o seis, y una vez fue a por Siniestro Total al aeropuerto y se metieron todos dentro del 600 de Sabino. Entonces... es lo que había", responde.
"Yo soy de los tontos que se había imaginado un coche", lamenta Jordi. "Mejor para ti", le consuela Loquillo. Él ha "berreado" esa canción en miles de ocasiones. "No deja de ser la historia de un amor que no se ha conseguido y de la ruptura", añade El Loco.
