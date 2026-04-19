A EEUU e Irán les puede la ira y se amenazan antes de su posible reunión en Islamabad: "Volaré el país por los aires"

Los detalles Donald Trump, que dice ha ido de "tipo majo", ha avisado a los iraníes con que es su "última oportunidad" para una salida negociada del conflicto. "Bombardearemos sus puentes y sus centrales eléctricas", ha expresao.

En Islamabad, capital de Pakistán, podrían retomarse las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, interrumpidas previamente sin acuerdo. La delegación estadounidense, liderada por Jared Kushner y Steve Witkoff, se dirige allí con la esperanza de alcanzar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades en Oriente Medio. Sin embargo, la desconfianza persiste, especialmente con las amenazas de Donald Trump, quien ha advertido sobre posibles bombardeos si no se llega a un acuerdo. Irán, por su parte, critica el bloqueo "ilegal" en el estrecho de Ormuz y se niega a enviar delegación mientras persista. Las negociaciones avanzan, pero un acuerdo final aún parece distante.

Islamabad. Capital de Pakistán. Lugar donde, de nuevo, Irán y Estados Unidos se podrían ver las caras. Lugar donde podrían retomar esas negociaciones que interrumpieron sin acuerdo alguno tras horas y horas de diálogo. Tras horas y horas de conversaciones. Tras una jornada maratoniana que terminó en nada y que puede tener su continuación con la esperanza de que, esta vez sí, ambos países lleguen a buen puerto.

De que alcancen un acuerdo que ponga fin a la guerra y a las hostilidades en Oriente Medio. Que rubriquen con una firma el adiós a las bombas. A los ataques. A las represalias y a las amenazas. Es el objetivo, uno que está tan cerca como lejos viendo que aunque la delegación norteamericana va rumbo a Islamabad la desconfianza entre ambos países sigue siendo evidente.

Sigue siendo palpable, con un Donald Trump que dice ha ido hasta ahora de "tipo majo" dando bandazo tras bandazo y que lo mismo dice sí que no o dice no para luego ser que sí. En cuestión de días. De horas. De minutos e incluso de segundos. Porque lo mismo usa la palabra "negociar" como la de bombardear los puentes y las centrales eléctricas iraníes.

Es lo que ha expuesto en Truth Social para confirmar que sus "representantes" van de camino a Islamabad. Que estarán "para negociar" bajo, eso sí, la amenaza de lo que pasará si no lo hacen: "Estamos ofreciendo un trato muy justo y razonable. Espero que lo acepten porque si no vamos a destruir todas sus centrales eléctricas y sus puentes".

Trump amenaza con "volar el país por los aires"

Por si no hubiera quedado lo suficientemente claro, el presidente de EEUU ha insistido en que la negociación es la "última oportunidad" de Irán para lograr una salida dialogada porque, de lo contrario, "volará el país por los aires".

En un principio, la delegación de Estados Unidos estará formada por los dos principales asesores de Trump en la región: su yerno, Jared Kushner, y su enviado especial, Steve Witkoff.

No está claro si JD Vance estará o no en Islamabad. Según 'ABC News', el presidente ha negado la presencia de su segundo al mando... pero el equipo negociador afirma que el vicepresidente no solo sí estará sino que va a liderar la negociación.

Mientras, Trump insiste en que no va a admitir la condición de Irán de liberar los fondos congelados para facilitar el acuerdo y que no cometerá el "error" de Barack Obama, en referencia al acuerdo nuclear que alcanzó con los iraníes en 2015.

Por su parte, Irán lo supedita todo al bloque de Ormuz. Al bloqueo que Donald Trump ha puesto en el estrecho. Según informa Tasnim, el país persa ha decidido que no va a enviar delegación alguna a Islamabad mientras eso siga existiendo.

Irán habla de "bloqueo ilegal" en Ormuz

Y es que el Gobierno iraní ha criticado el bloqueo "ilegal" impuesto militarmente por EEUU a los puertos iraníes. Denuncian que supone in "castigo colectivo" contra la población y que es, por tanto, "un crimen de guerra y contra la humanidad".

"El llamado 'bloqueo' de Estados Unidos contra los puertos y costas de Irán no es solo una violación del alto el fuego (pactado) con la mediación de Pakistán, sino que también es ilegal y criminal", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, ha afirmado que las negociaciones con EEUU registran "avances" pero que el acuerdo final "continúa lejos".

"Hemos llegado a un entendimiento en algunos temas pero en otros no. Se han planteado nuevas propuestas. Aún estamos lejos de un acuerdo final", ha declarado en una entrevista a la televisión estatal.

Ha insistido que EEUU debe "ganarse la confianza" de Irán si quiere avanzar y ha criticado lo descrito por él como un enfoque unilateral por parte de Washington. "Nuestra política es avanzar paso a paso. No puede ser que nosotros cumplamos con nuestro compromiso y que ellos no. Si hay acuerdo, cada paso que demos debe ser correspondido", ha afirmado.

Desconfianza mutua

El dirigente iraní subrayó que Teherán no permitirá que Washington "diga que tiene intereses en el estrecho de Ormuz ni que intente intervenir en él", y defendió que su país actúa para garantizar el tránsito conforme a sus propios protocolos.

Desde la Casa Blanca, Donald Trump aseveró anoche que no acepta chantajes por parte de Irán con el cierre de Ormuz e indicó que podría no prorrogar el actual cese el fuego, que terminará el próximo miércoles, si no se alcanza un acuerdo de paz. El presidente estadounidense advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse.

Así están las cosas entre EEUU e Irán. Entre un Trump que afirma que ya ha mandado a su delegación a Islamabad y un país persa que dice que hasta que Ormuz no esté desbloqueado no va a mandar a nadie. El presidente republicano, mientras, sigue con sus amenazas. Sigue con el "negociar" y el "bombardear" en caso de que no vayan las cosas como él quiere.