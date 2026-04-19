Al menos ocho niños muertos en un tiroteo en Luisiana: el atacante ha sido abatido

Los detalles Los niños tenían entre 1 y 14 años, según ha declarado Christopher Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, que ha afirmado que el suceso se está investigando como un altercado doméstico.

Consternación en un pueblo de Luisiana. Ocho niños han muerto en un tiroteo masivo en la ciudad estadounidense de Shreveport, según han informado varios medios de comunicación este domingo, citando a la Policía Local de la zona, que ha abatido al presunto autor de los disparos.

Los niños fallecidos en el incidente tenían entre 1 y 14 años, según ha declarado a NBC Christopher Bordelon, portavoz del Departamento de Policía de Shreveport.

Por su parte, Bordelon tambén ha indicado que los disparos han tenido lugar en tres casas cercanas: "Se trata de una escena extensa, diferente a todo lo que la mayoría de nosotros haya visto jamás". Asimismo, el jefe de Policía de Shreveport, Wayne Smith, ha expresado: "Simplemente no sé qué decir, estoy consternado... No puedo ni imaginar cómo pudo ocurrir algo así".

El presunto autor de los hechos ha robado un automóvil tras el tiroteo y ha muerto cuando la Policía ha disparado contra el vehículo durante una persecución, añadió Bordelon a NBC. Así, ha añadido que en total 10 personas resultaron heridas de bala.

Tras el suceso, el alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, ha afirmado que se trata de "una situación trágica": "Quizás la situación más trágica que hayamos tenido jamás".

La Policía, que investigan los hechos como un altercado doméstico, no ha compartido ninguna información sobre este individuo, pero Bordelon declaró a NBC que algunos de los niños asesinados "eran sus familiares".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.