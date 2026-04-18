Juan Carlos I lanza un dardo a Pedro Sánchez en una entrevista en 'Le Figaro': "Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

¿Qué ha dicho? El emérito ofrece una entrevista al rotativo francés tras recibir un premio por sus memorias en París y habla de su papel en la Transición. "Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca me pude yo beneficiar de ella", lamenta.

En una entrevista con 'Le Figaro', Juan Carlos I expresó que las relaciones de su hijo Felipe VI con el Gobierno español actual "deben ser muy difíciles". Durante su visita a París para recibir un premio por sus memorias, el rey emérito reflexionó sobre los cambios en España y la monarquía, lamentando que, aunque instauró la democracia, nunca pudo beneficiarse de ella. Defendió la caza y los toros como parte de la tradición nacional y destacó que la monarquía aporta estabilidad al país. Además, elogió a su nieta Leonor por su buena imagen y recordó su papel en la diplomacia internacional. Residente en Abu Dabi, expresó su preocupación por la situación en Oriente Medio.

El rey emérito piensa estar en el candelero. Juan Carlos Iofrecía una entrevista a 'Le Figaro' la pasada semana tras ser galardonado en París por sus memoriasy no dudaba en hacer un análisis de cómo se encuentra España en estos momentos y de su papel en la democracia. "En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo", afirma el emérito en la entrevista, que se hizo en el bar del hotel Plaza, uno de los más lujosos de la capital francesa y donde se alojó en su escapada parisina.

El emérito señala que "los tiempos cambian y España ha cambiado", al tiempo que se pregunta "¿en qué dirección?", sin responder a la cuestión. "Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra", manifiesta y asegura que toda su vida "ha estado dictada por las exigencias de España y del trono". "Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca me pude yo beneficiar de ella", lamenta.

Así, el rey emérito considera que la monarquía ha perdido peso en el día a día de la vida del país, ya que mientras que durante su reinado "todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno, ahora esos encuentros son menos frecuentes". En este sentido, el rey emérito dice que en cada uno de sus viajes oficiales iba acompañado del ministro de Exteriores, algo que ya, según declara, no sucede con su hijo.

En este punto, Juan Carlos I defiende la institución como sistema de Gobierno, aunque reconoce que "es criticada en ciertos países". "Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido", subraya, a lo que añade que "actualmente hay 11 monarquías en Europa, lo que quiere decir algo".

Entre los temas tratados en el rotativo francés, Juan Carlos I tampoco duda en salir en defensa de la caza y los toros. "La corrida es como la caza, quieren prohibirlas, pero es una fiesta nacional", sentencia sin reparos. Parece que su papel es el de estar en el candelero mientras se sigue sin saber si en algún momento volverá a España.

"Leonor da muy buena imagen"

Para finalizar, el emérito también se pronuncia sobre su nieta Leonor, heredera del trono, afirmando que "tendría que estar más en primera línea" porque "da una muy buena imagen de la monarquía".

Juan Carlos I también repasa algunos hechos del pasado, como cuando el presidente socialista Felipe González (1982-1996) le pidió que intercediera entre los países árabes para que España pudiera reconocer el Estado de Israel: "Llamé al rey Abdalá (de Jordania) y cuatro meses más tarde me dijo: 'Adelante'".

Residente en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), el rey emérito también se refiere a la situación en Oriente Medio, por la que, aseguró, siente "inquietud, como todo el mundo". "Estuve presente en la ceremonia de celebración del 2.500 aniversario de la fundación del imperio persa en 1971. Iba dos veces al año, sobre todo cuando viajaba a China. Tenía una relación amistosa con el Sha", rememoró, tras lo que agrega: "Recuerdo que su esposa dijo a la reina que estaba preocupada porque veía cada vez más mujeres con velo. Me apena ver a ese país así".

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