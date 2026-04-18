La regularización de migrantes, un fango de mentiras: ni pueden tener antecedentes penales ni pueden votar en las elecciones

Los detalles A pesar de lo que se dice, la gran mayoría de personas que llegan a España lo hacen desde América y no desde África. Y no, tampoco se hace para inflar censos electorales.

La regularización de migrantes promovida por el Gobierno ha traído consigo toda una maquinaria de mentiras. Todo un sistema de bulos continuados como vídeos de hace años para hablar del efecto llamada que puede producir o la estigmatización de las personas que llegan a España. Y no solo eso, sino que además se ha llegado a afirmar que pueden votar en las elecciones y que lo que se busca es inflar el censo cuando tampoco es así.

Por partes, uno de los bulos que se ha vertido con más frecuencia es la afirmación de que gran parte de los migrantes vienen de África. Según los datos, la gran mayoría de las personas que llegan a España proceden de América. Son más del 90%, por el poco más del 6% que llega del continente africano, el 2% de Asia y el 1,7% del resto de Europa.

Y no, tampoco se pueden regularizar su situación aquellas personas que cuenten con antecedentes penales. En cuanto a los policiales, que tienen que ver con hurtos, reyertas y demás, la Policía hará un informe para decir si esa persona es o no un riesgo para la seguridad nacional. Si lo es, no habrá regularización.

La tercera pata de las mentiras sobre la regularización de migrantes tiene que ver con el censo electoral, algo que han puesto sobre la mesa políticos como Isabel Díaz Ayuso.

Pero no, no pueden votar. No se hace para inflar el censo. Porque una cosa es la regularización y otra la nacionalización, y solo estos últimos pueden votar.

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