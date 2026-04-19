Jordi Évole se pone "romántico" con Loquillo: "Con el dinero que has ganado, ¿no te has podido poner unas funditas en las muelas?"

Sentados en un mirador, con Barcelona a sus pies, Jordi Évole y Loquillo se ponen románticos al final de esta entrevista. Después de haber sacado una colaboración como telonero, el presentador se viene arriba... y se pasa de confianza.

La cita entre Jordi Évole y Loquillo en Lo de Évole está siendo de cuento de hadas.

Después de pasear por la Barcelona imaginaria de sus recuerdos a través de las calles de asfalto que hoy recibe sus pasos, el cantante se ha sincerado acerca de su posicionamiento político en los 90, la publicidad, las drogas, el auténtico significado de 'Cadillac solitario' y, por si fuera poco, ha invitado a Jordi a ser su telonero en un festival de música.

Ahora, sentados en un mirador con vistas a un parking, que un día fue un escenario mítico, pero con la ciudad a sus pies, Loquillo cree que es el momento de dar un paso más. "¿Te estás poniendo romántico de golpe?", le pregunta a Jordi, lanzándole una indirecta que el entrevistador está lejos de pillar.

"Te tengo que decir una cosa. No sé si alguien te lo ha dicho, pero con el dinero que has ganado, ¿tú no te has podido poner unas funditas en las muelas esas que te faltan?", le suelta.

Otro, se hubiera dado la vuelta y lo hubiera dejado ahí solo, como el tipo aquel del Cadillac. Pero Loquillo recibe el dardo con una sonrisa mellada. "Las tengo de oro", responde. "Pero tienes un agujero", insiste Évole. "Hace un montón de tiempo que te conozco y...", se dispone a añadir.

Pero El Loco zanja su verborrea sacando, por fin, el anillo. "Es que he gastado todo mi dinero en esto para ti", bromea.

Jordi se emociona . Se hace la pregunta y se la contesta él solo: "¿Quieres a Loquillo como amigo? Sí, quiero".

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