Admitida la querella de una exconcejala del PP contra el alcalde Móstoles por presunto acoso sexual y laboral

Los detalles En el auto, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la denuncia interpuesta contra el primer edil y contra el PP y cita la denunciante para que preste declaración el 29 de junio a las 10:00 horas.

En febrero, una concejala de Móstoles denunció al alcalde Manuel Bautista por presunto acoso sexual y laboral. Dos meses después, un juzgado especializado en violencia sobre la mujer admitió a trámite la querella, señalando posibles delitos de acoso, lesiones y revelación de secretos. La exconcejala, que dejó el Ayuntamiento y el PP en 2024, relata haber enfrentado hostigamiento tras rechazar avances sexuales. La querella también apunta al PP por no protegerla. El alcalde niega las acusaciones, alegando que son falsas y que buscan dañar su imagen. El PP de Madrid ha rechazado las acusaciones, archivando su investigación interna.

En febrero se conoció la denuncia por parte de una concejala del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautistatras sufrir, presuntamente, acoso sexual y laboral. Ahora, dos meses después, un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el regidor de la localidad madrileña al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En el auto, al que ha tenido acceso laSexta, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio. También ordena que sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

El auto, firmado el día 15, se conoce después de que recientemente la Fiscalía enviara un escrito al juzgado solicitándole que de un "impulso procesal" a las diligencias, dada la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto. La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

El letrado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha afirmado al ser consultado sobre la admisión que "ante la notoria existencia de presuntos indicios de criminalidad por parte de Manuel Bautista Monjón y del Partido Popular" la resolución judicial "no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial".

En la querella la exconcejala, que acabó abandonando el Ayuntamiento y el partido en octubre de 2024, relata en primera persona las situaciones que vivió con Bautista desde que decidió empezar a colaborar en su campaña electoral en el otoño de 2022.

El letrado Suárez-Valdés explicó a Efe que "la inacción inicial y el posterior fracaso de los mecanismos internos de protección de la víctima, sumados a la falta de respuesta institucional por parte del Partido Popular", obligaron a su defendida a acudir a la vía penal, "algo que en un principio intentó evitar".

Un "abundante material probatorio"

La querella, según ha comentado el abogado, se apoya en "un abundante material probatorio" con el que se pretende demostrar, en primer lugar, "la presunta solicitud de favores de índole sexual por parte del querellado a la víctima, con la intención de mantener una relación de carácter personal".

En segundo término, busca acreditar que, "tras la negativa de esta", se habría desplegado "un patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el objetivo de aislarla e invisibilizarla profesionalmente", una situación que habría desembocado en su dimisión en 2024.

Por estas razones, la acción penal también se dirige contra el PP como persona jurídica, al considerar que hubo "omisión y fracaso" de los protocolos de protección y ausencia de reacción institucional por parte del partido. Asimismo, la querella incluye la difusión de correos electrónicos intercambiados entre la exconcejala y la Comunidad de Madrid, remitidos a diversos medios de comunicación, en los que incluso se habría revelado su identidad, hechos que, a juicio del abogado, "podrían constituir delitos de revelación de secretos".

El PP rehúye condenar los hechos

Por su parte, el alcalde de Móstoles, que rechazó dimitir y acusó a la exedil de vengarse por no ascenderla, siempre ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral contra la denunciante. El Ayuntamiento de Móstoles insistió el pasado viernes en que las acusaciones contra el primer edil son "absolutamente falsas", carecen de "credibilidad" y no tienen "respaldo probatorio", y aseguró que el alcalde aún no había tenido traslado de la querella formalmente.

También el viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió a Bautista al considerar que se encuentra en situación de "indefensión" y consideró "un abuso" el trato que está dando al asunto el Gobierno de España. Durante estos dos meses, el PP de Madrid ha negado el caso y el secretario general de la formación madrileña aseguró que el partido archivó la investigación interna porque, según su criterio, no tenía credibilidad. "En una reunión se le preguntó (a la víctima) si se trataba de un acoso y ella lo negó", aseguraron.

Esta denuncia, según el secretario, tenía como único objetivo "dañar la imagen del alcalde" de Móstoles. Además, sostuvieron que estaba "descartada" la opción de que el PP aparte a Bautista: "Lo que se nos traslada es que era una disputa laboral, en la que incluso había compañeras como testigos". "Lo archivamos porque no es un caso de acoso laboral ni sexual", añadieron.

Asimismo, tras las primeras informaciones se conoció que el PP de Madrid presionó a la concejala para tapar la acusación. Según informó el diario 'El País', la edil acudió hasta en seis ocasiones a pedir ayuda a su partido, mediante tres cartas, dos reuniones y otra reunión fallida, recibiendo el rechazo por parte de sus compañeros de partido a seguir adelante con cualquier tipo de denuncia.

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