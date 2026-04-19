Esto fue lo que más le "jodió" a Jordi Évole del día que salió a cantar con Loquillo en un concierto

Jordi Évole entrevista hoy a Loquillo en Lo de Évole, pero hace unos meses, era El Loco quien le recibía a él sobre el escenario. Un momento mítico para el periodista, sin duda... pero hubo algo que le "jodió".

Tu madre no lo dice, pro me mira mal. ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante me trata muy normal y a solas te imagina un novio más formal. Cualquier noche, los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción. - 'El ritmo del garaje'

Hubo un tiempo en el que Alaska lo acompañaba en el escenario cuando cantaba esta mítica canción, pero aquel día, fueron Jordi Évole y Los Niños Jesús quienes se subieron con él al Sant Jordi Club para tocar 'El ritmo del garaje'. Un momento histórico que Loquillo le recuerda en esta entrevista de Lo de Évole en la que ya han hablado de sus orígenes en la música, las drogas, su rabia de clase, la política y el verdadero significado de 'Cadillac Solitario', entre otras muchas cuestiones.

"Para mí ese día fue... Lo tengo grabado", dice el entrevistador, que saca rápidamente su móvil para revivir aquel momento.

"¿Sabes qué me jodió de ese día? Que tocases en el Sant Jordi Club. Eso hay que arreglarlo. Yo creo que tienes que ir a un Estadio Olímpic", comenta Jordi. Pero El Loco y los suyos ya están trabajando en ello. Todo llegará en el 2027, asegura. "Tocarás de telonero", le propone a un Évole que casi se cae de la silla ante tal oferta.

Pero Jordi no se conforma y busca una manera de no tener que esperar al año que viene... y la consigue. "En Jerez de la Frontera tenemos el Festival Tío Pepe". Y Jordi firmaría donde hiciera falta.

"Antes de que se acabe esta entrevista, esas entradas tienen que estar agotadas. Loquillo y su grupo, y de teloneros, Los Niños Jesús", dice, aún sin creérselo. "No, no, es que hay 'sold out'. Al acabar el programa, 'sold out'", empieza a venirse arriba con entusiasmo. Eso sí, le recuerda al artista que ellos también cobran. "Que yo tengo músicos músicos", recalca.

➡︎ Viernes, 7 de agosto de 2026. Jerez de la Frontera. Festival Tío Pepe.

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