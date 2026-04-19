Loquillo, hijo de "un perdedor de la Guerra Civil": "¿Cómo hubiera podido llegar yo adonde he llegado si no fuera por esa rabia de clase?"

Sin padrino ni familia acomodada. 'Milleches', 'charnego' y barcelonés del Clot. Nadie hubiera dado un duro por Loquillo a mediados de los 70. Hoy, modestia aparte, se define como la estrella del rock más grande que ha dado España en el último medio siglo.

Hace dos años, Loquillo llenó el Liceo de Barcelona y puso a su público en pie. Jordi Évole se encarga de recordárselo en este programa de Lo de Évole protagonizado por la estrella del rock que es hoy José María Sanz Beltrán cuando se encuentran recorriendo los sitios más emblemáticos de la carrera del artista.

Concretamente, están en la puerta de lo que un día fue Tabú, el primer lugar en el que actuó. Curiosamente, ese local estaba a tan solo 220 pasos del Liceo. "Llegar al Liceo me ha costado 46 años de mi vida y 220 pasos", resume Loquillo.

"Hay conciertos muy importantes en mi vida que significan cosas. El primero es el del Sot del Migdia, del 89, con Los Trogloditas. El segundo es en Las Ventas, en Madrid, creo que fue en 2016. Y después, el del Liceo", comenta para explicar la importancia de este lugar para "un chaval del Clot, que supuestamente no sabía cantar, que supuestamente no tenía padrinos, que supuestamente era el hijo de nadie".

Un lugar lleno de historia: "Cuando tenía 17 años, salía del Tabú y a veces me tenía que desviar e irme a la plaza San Jaime porque en el Liceo había estreno de alguna ópera, y los anarquistas aprovechaban para ponerse delante y tirar tomates a los burgueses que entraban".

Jordi no puede evitar hacer la pregunta: "¿Y qué crees que hubiese dicho el Loquillo que actuó en El Tabú si hubiese visto al Loco del Liceo? Porque igual hubiese pensado: 'este tío es aburguesado'". "Si no se come un tripi, no se lo imagina", contesta entre risas.

La "rabia de clase" es lo que le ha empujado durante todo el camino. "El hecho de ser hijo de un perdedor de la Guerra Civil española, que estuvo represaliado, estuvo en la cárcel, que vio los campos de concentración en el sur de Francia... ¿cómo no voy a tener ese concepto de clase, si a mi familia le robaron su juventud?", se pregunta.

Su madre sufrió la represión del franquismo. Su padre solo pudo trabajar como estibador en el puerto de Barcelona. "¿Cómo no voy a tener concepto de clase? Y rabia, claro. ¿Cómo iba a poder llegar yo a donde he llegado si no hubiera sido por esa rabia?", reflexiona.

"Todo ha sido: 'Por aquí no puedes pasar' o 'Tú no sirves", o "No eres de los nuestros'", durante años. Hoy, es una leyenda viva del rock.

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