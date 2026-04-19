Israel carga contra Sánchez por proponer romper el acuerdo UE-Israel: "Se ha dedicado a difundir el antisemitismo"

El contexto El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha vuelto a criticar al presidente español: "No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro".

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras su anuncio de que España propondrá a la Unión Europea romper su acuerdo de asociación con Israel. Saar acusó a Sánchez de mantener relaciones con regímenes que violan derechos humanos, como Turquía y Venezuela, y de difundir antisemitismo. Sánchez, en un acto de precampaña, defendió la propuesta alegando que un gobierno que viola el Derecho Internacional no puede ser socio de la UE. Además, lamentó las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y pidió detener las acciones del gobierno israelí. Una iniciativa ciudadana europea respaldó esta propuesta con un millón de firmas, lo que obliga a la Comisión Europea a responder en seis meses.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha vuelto a cargar este domingo contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en respuesta a su anuncio de que España planteará este martes en Bruselas que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.

"No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogán, Venezuela de Maduro. Un Gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo", ha afirmado Saar en un mensaje en español en su cuenta de la red social X.

Respondía así al líder socialista, que durante la mañana de este domingo ha anunciado que el Ejecutivo español "llevará a Europa este martes la propuesta de que la UE rompa su Acuerdo de Asociación con Israel". "Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno", ha expresado en su intervención en un acto de precampaña de las elecciones andaluzas en Gibraleón (Huelva)

Así, Sánchez ha defendido que "aquel gobierno que viola el Derecho Internacional y viola los principios y valores de la UE, no puede ser socio de la Unión Europea", motivo por el que ha pedido "el apoyo de todos los países de la UE a esta propuesta española".

"Esta guerra, que es un inmenso error, no solo está costando miles de vidas humanas, sino que está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente", ha lamentado Sánchez, al tiempo que ha pedido "a los que iniciaron esta guerra que la paren y paren los pies a Netanyahu".

Precisamente, el pasado martes, una iniciativa ciudadana europea alcanzó un millón de firmas de ciudadanos procedentes de al menos siete Estados miembros pidiendo que la UE suspendiera su Acuerdo de Asociación con Israel. Ahora, la Comisión deberá verificar las firmas y, si se confirma que se alcanzan los umbrales establecidos, el Ejecutivo comunitario tendrá que responder en un plazo de seis meses indicando las medidas que adoptará, en su caso.

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