"Me meto en una nevera de vez en cuando": Loquillo desvela su secreto de la eterna juventud a sus 65 años

Tiene 65 años, pero como diría cualquier carroza, "está hecho un chaval". Loquillo se lo curra para que el reloj avance más despacio para él. Estos son algunos de sus secretos para lograrlo, que dejan a Jordi Évole completamente perplejo.

Cada "equis" tiempo necesita meterse en "un lío nuevo". Loquillo reconoce que no puede parar de trabajar. Desde las 9 de la mañana está "dando por culo" a diestro y siniestro, admite en Lo de Évole. Y siempre hay un proyecto que sacar adelante. "Ya sea una película, un documental, un libro nuevo… lo que sea, pero tengo que estar en funcionamiento. Porque así agilizo la mente y no envejezco", reconoce. Y ahí está la clave.

"Eso también indica una especie de terror a envejecer", señala Jordi Évole, pero el rockero, el más grande que ha dado nuestro país en los últimos 40 años según él mismo, lo niega. "Me siento muy orgulloso de tener 65 años", insiste. "Muy bien llevados", apunta Jordi. "Porque me lo he buscado", responde él, enigmático.

Ante la sorpresa de su entrevistador, el cantante confiesa que tiene ciertos métodos poco habituales para mantenerse en forma. "En hielo no me baño, pero me meto en una nevera de vez en cuando", confiesa.

Y no, no en una 'Balay' ni una 'Corberó'. "Es una cámara determinada que sirve para... cuando los jugadores de fútbol juegan tres partidos a la semana, muchos de ellos, cuando terminan con dolores musculares, utilizan ese método para recuperar el tono. Y eso es lo que suelo hacer cuando tengo una serie de conciertos seguidos, para recuperar el tono", explica con naturalidad.

Lo ponen a 7, 9 u 11 grados, dependiendo de lo que requiera la situación. Y sí, se mete desnudo. Jordi flipa. Acaba de entrar en el mundo del rock and roll con su banda Los Niños Jesús -a los que Loquillo ha invitado hace unos momentos a ser sus teloneros en el festival Tío Pepe- y claro, esto le pilla con el pie cambiado. "Lo inventó Mick Jagger", dice El Loco.

No se ha "puesto" ozono, como los ciclistas, pero sí que se ha "limpiado la sangre"... y ya no quiere dar más detalles. Se niega a desvelar sus trucos. Jordi se enfada: "Voy a ir al Tío Pepe a arrasar, para que salgas tú y te comas una mierda".

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